北京疫情｜增29宗本土確診朝陽區佔20宗　當局：防控形勢嚴峻複雜

北京近日爆發新一輪本土疫情，當局表示，24日下午4時到25日下午4時，共新增29宗本土確診病例，其中朝陽區佔20宗。



+ 1

當局表示，本市即日起將朝陽區垡頭街道垡頭西里社區、三間房鄉藝水芳園社區、南磨房鄉南新園社區、十八里店鄉周家莊中路19號院和房山區竇店鎮於莊村定為中風險地區。截至目前，全市共有高風險地區1個，有中風險地區6個。

當局表示，4月22日以來，北京市已累計報告70宗新冠肺炎病毒感染者，涉及8個區，其中朝陽區46宗，房山區10宗，順義區6宗，西城區2宗，昌平區2宗，豐台區2宗，通州區1宗，延慶區1宗。

除之前通報的學校和家庭聚集性疫情外，新增兩宗因聚餐引發的聚集性疫情，其中房山區竇店鎮瓦窯頭村太和褡褳火燒店涉及10名感染者，朝陽區護國寺小吃光明橋店涉及5名感染者。初步流調結果顯示，北京市近期發生的疫情傳播鏈條基本清晰。

北京市委宣傳部對外新聞處處長田偉表示，當前北京疫情防控形勢嚴峻複雜，面臨境外京外輸入及「五一」假期人員流動增加等多重風險，首都防控壓力持續增大，要採取最果斷措施，嚴防死守，以快制快，第一時間管控風險，流調溯源，有序組織好核酸檢測，堅決阻斷病毒的傳播鏈條。

田偉又表示，要做好居民生活服務保障，加強生活必需品市場監測和組織調度，確保供應充足，價格穩定，滿足居民生活需求。