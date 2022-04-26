北京疫情｜11區今起全員3次核酸檢測　暫停大型聚集性活動

北京近日爆發新一輪本土疫情，昨日（25日）新增32宗本土確診病例和1宗無症狀感染者。

當局宣布，在朝陽區已經開展核酸檢測基礎上，進一步擴大區域篩查範圍，從今日（26日）起至30日，對東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區等11個區人員開展三輪核酸檢測。



當局在昨日（25日）晚上召開疫情防控工作新聞發布會，北京市政府新聞發言人徐和建表示，當局堅持「動態清零」總方針，及時對朝陽區及周邊區域開展核酸檢測，目前所有感染者均在管控範圍，區域核酸檢測已出結果均為陰性。

當局又要求，在對11個區人員開展三輪核酸檢測期間，暫停文藝演出、體育賽事、展銷促銷等大型聚集性活動，暫停校外培訓機構線下培訓課程及培訓活動，暫停零散裝修零散建設工程施工，檢測結束後再行恢復。各類賓館酒店從緊控制會議、培訓、論壇等聚集性活動，核心區繼續暫停舉辦會展、論壇、婚宴等活動。

此外，當局要求要多措並舉做好保供穩價工作。全市各類農產品批發市場、大型連鎖超市、生鮮電商平台加大居民生活物資供應量，延長營業、配送時間，暢通物資供應綠色渠道。目前，全市各類生活必需品貨源充足穩定，供應有保障。

徐和建又表示，北京這波疫情來勢洶洶，來得快來得猛，充分說明Omicron傳播新特點、隱匿性感染新趨勢。目前疫情傳播鏈條流調管控到位，防控措施跟進到位，新增病例在管控範圍之內。首都疫情防控到了關鍵時刻，全市上下要快字當頭、深查細排、快篩嚴管、嚴防死守，堅決果斷落實疫情防控部署要求，堅決遏制疫情擴散蔓延，確保市民群眾安全，確保首都安全。