北京疫情｜增22宗本土個案有兩條獨立傳播鏈　當局：形勢嚴峻複雜

北京近日爆發新一輪本土疫情，當局周二（26日）在疫情防控工作新聞發布會上表示，25日下午4時至26日下午4時，本市新增本土新冠肺炎感染者22宗，其中確診21宗，無症狀感染者1宗，當中有6名感染者為在校學生。新增的本土個案之中，朝陽區佔9宗。



北京市疾控中心副主任龐星火表示，截至目前，新增感染者均與早期感染者存在流行病學關聯，傳播鏈條清晰。綜合流行病學、基因測序及抗體檢測結果，推斷本市現有兩條獨立傳播鏈條，為朝陽區涉及疫情和豐台中西醫結合醫院涉及疫情。

龐星火又表示，自4月22日以來，本市累計報告92宗新冠肺炎病毒感染者，涉及8個區，其中朝陽區55宗、房山區17宗、順義區8宗、昌平區4宗、豐台區3宗、西城區2宗、延慶區2宗、通州區1宗。除之前通報的學校、老年旅遊團、裝修工、家庭及因聚餐而引發的傳播鏈分支外，近期新增一宗因婚宴引發的傳播鏈分支，目前已涉及4宗感染者，不排除未來引發進一步傳播的風險。

當局表示，朝陽區十八里店鄉周家莊中路19號院近14天累計報告6宗本土確診病例，即日起將該處由中風險地區升級為高風險地區。截至目前，全市共有高風險地區2個，中風險地區12個。

北京市委宣傳部對外新聞處處長田偉表示，當前北京疫情形勢嚴峻複雜，疫情防控處於關鍵時期。涉疫學校是當前疫情處置的重要點位，要嚴密快速進行流調。