疫情｜教育部：今屆大學畢業生面臨多重就業壓力　困難超越2020年

內媒《澎湃新聞》周二（26日）報道指，教育部官員近日在一場視像會議上表示，「2022屆高校畢業生面臨多重就業壓力，困難程度甚至超過2020年」。



報道指，涉事會議為4月19日教育部召開的2022屆全國普通高校畢業生就業工作第三次調度視像會議。在該會議上，教育部高校學生司副司長吳愛華對前期就業工作進展情況進行通報，並對下一階段就業工作進行了部署。

據參會高校披露，就業崗位需求收緊、政策性崗位拓展空間有限、疫情導致求職和招聘受阻、就業結構性矛盾依然突出、畢業生焦慮情緒加劇，令2022屆畢業生就業形勢更加嚴峻複雜。

吳愛華強調，各高校要在運用國家政策性崗位的基礎上，多開拓市場性崗位，著力解決畢業生就業結構性矛盾。

吳愛華表示，下一階段開展的重點工作主要有：深入落實高校畢業生就業工作「一把手工程」，高校書記、校長帶頭做好訪企拓崗促就業行動；升級「國家24365大學生就業服務平台」；通報去向落實率低於50%的學科專業點，建立就業去向落實率紅黃牌提示通報機制；實施「供需對接就業育人項目」，做好定向人才培訓以及就業實習等工作等。

根據資料，2022屆內地高校畢業生規模首次突破1000萬人，預計為1076萬人，相比2021屆同比增加167萬人。