丘成桐哈佛退休後全職任教清華：為祖國培養拔尖數學人才

北京清華大學20日（周三）宣布，「菲爾茲獎」首位華人得主丘成桐從哈佛大學退休，受聘清華大學講席教授，這意味著丘成桐將全職任教清華。



清華大學校長王希勤為丘成桐（右）頒發聘書。（清華大學）

綜合內媒《南方plus》及央視等報道，在聘任儀式上，丘成桐發表了就職演說。他在講話中追憶了自己的老師、著名數學家陳省身先生，並表示自己接受清華大學的聘請、回到陳省身的母校任教，正是因為肩負著傳承薪火、為祖國培養拔尖數學人才的使命。

丘成桐說，數學是唯一與時不變的真理，它的美與真實會橋引百科，帶動科學走向世界的最前沿。他勉勵廣大學子，為了認識數學的本質必須要有求真求美的精神，必須修身養德。他希望青年學子和數學家們不僅要矢志追求永恆的真理，也要心繫國家，為中國的數學事業發展作出更大的貢獻。

根據資料，丘成桐畢業於香港中文大學數學系，師從著名微分幾何學家陳省身、在美國加州大學伯克利分校獲得博士學位。丘成桐對現代數學的發展有著根本性的影響，對數學學科的許多分支都作出了意義深遠的貢獻。他解決的卡拉比（Calabi）猜想中涉及的幾何對象，在數學界和物理學界被稱為卡拉比-丘成桐空間（Calabi-Yau），不單單是代數幾何和數論中主要工具，也成為高能物理中宇宙的主要模型。

他開創了數學中極為重要的分支「幾何分析」，這一學術方向已影響世界學術界四十多年。他與合作學者解決了愛因斯坦廣義相對論中的正質量猜想、鏡對稱猜想等一系列的數學、物理學中公認的難題。因為這些成就，他成為獲得菲爾茲獎的第一位華人。此外，他還先後獲得了克拉福德（Crawford）獎、沃爾夫（Wolf）獎等世界頂級科學大獎。