河南3村鎮銀行10天無法取現金惹央行關注　官方開展調查

近期，河南省3間村鎮銀行被揭已持續10天無法取現金，觸發央行關注。目前，有關部門已開展調查。



多名存款人周三（27日）反映其在河南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行等銀行的存款，自上周一（18日）起便無法提現，線上小程序等的狀態始終在更新維護中。3家銀行均有在官網就此發佈公告，其中上蔡惠民村鎮銀行和柘城黃淮村鎮銀行還表示，有現金需求的客戶可到櫃檯進行辦理，異地客戶要根據當地疫情防控要求做好防護。

一名禹州新民生村鎮銀行的存款人表示，他一開始以為一兩天就好了，但隨著各種消息愈發增多，他開始擔憂起來，特別是聽到有人打電話後，客服讓他們報警，並表示銀行沒有線上推廣、沒有APP。另據多位存款人介紹，他們此前多是通過相關互聯網平台購買上述銀行的存款產品，渠道方包括度小滿金融、 360「你財富」、濱海國金所等，其中度小滿金融佔多數。

去年1月，銀保監會、中國人民銀行發布《關於規範商業銀行通過互聯網開展個人存款業務有關事項的通知》，明確商業銀行不得借助網絡等手段違反或者規避監管規定，不得通過非自營網絡平台開展定期存款和定活兩便存款業務，包括但不限於由非自營網絡平台提供營銷宣傳、產品展示、信息傳輸、購買入口、利息補貼等服務。有存款人表示，雖然互聯網平台不再能銷售相關產品，但銀行卻發來附有銀行小程序鏈接的短信，，點擊鏈接即可辦理相關存款業務。

據了解，涉事3間銀行的大股東均為河南許昌農商行，其分別持有禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行20.5%、51%、51%的股份。對於事件，央行已回應稱：「目前，有關部門已開展調查，人民銀行將配合有關部門，依法盡責保護金融消費者的合法權益。」

許昌市人民政府則表示，因有不法分子利用禹州市新民生村鎮銀行線上渠道進行詐騙，為有效阻斷不法分子詐騙行為，該行正在升級優化線上渠道系統，並指該行各營業網點均可正常辦理業務，一切合法儲蓄存款受法律保護，請用戶等候通知，「涉及其他問題的，由有關部門正在調查處理中」。