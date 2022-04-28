王思聰微博帳號被徹底封禁　曾發表嚴查連花清瘟廠商言論

萬達集團董事長王健林之子王思聰，早前發表質疑連花清瘟的言論，引發輿論關注。周三（27日），王思聰的微博帳號被徹底封禁。

另外，有網傳消息指王思聰因涉嫌尋釁滋事罪被上海警方拘捕，惟官方尚未證實事件。



王思聰的微博帳號被封禁。（微博）

目前，王思聰的微博帳號頁面顯示「該帳號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。」同時，其帳號仍顯示處於被禁言狀態。

此外，亦有內地媒體報道指，王思聰遭到了全網封禁，包括微信。報道稱，王思聰的微信帳號疑似被限制群組聊天及發布朋友圈的功能，相關限制為「永久」。

王思聰帳號今次被封禁，或與其早前涉及連花清瘟的言論相關。4月14日，王思聰轉發了一則內容為「世衛組織『推薦』連花清瘟，誰告訴你的」的微博，並配以「證監會應嚴查以嶺藥業。現在在中國能看到一個嚴謹、敢於求證、有良心、敢說真話的媒體，實在實在是太難了」的文字。不過，王思聰其後編輯了微博內容，刪去了上述言論。

王思聰早前發表質疑連花清瘟的言論。（微博）

但上述言論旋即引發輿論關注，雖然以嶺藥業多次回應事件，呼籲投資者加以甄別言論真實性，其股價仍連續數日跌停。4月19日，微博官方對王思聰帳號作出禁言處理，理由為「違反相關法律法規」，及至今時今日其微博帳號已無法搜尋到。

此外，有消息指，王思聰最近再大膽發文質疑內地防疫政策，他指「每天早上的核算（酸）檢測，檢測的不是陽性或陰性，而是你的奴性和血性。今天開始不會再出門做核算（酸）了。」

據了解，王思聰關聯企業有38間，其中29間為存續狀態，包括大連萬達集團股份有限公司、上海熊貓互娛文化有限公司、萬達產業投資有限公司等，涉及投資管理、科技、娛樂、影視、食品等行業。目前，王思聰共擔任9間公司的法定代表人，在16間公司中擔任董事長、董事、監事等管理職位，並在24間公司中持有股份，擁有上百間公司的實際控制權。