IMF預測今年台灣人均GDP超越韓國　19年來首次較先前估算提前3年

台灣經濟近年來表現亮眼，增長勢頭未受疫情顯著影響。據國際貨幣基金（IMF）近期發布的最新預測，台灣2022年人均GDP有望19年來首度反超韓國。



據IMF最新預測，韓國今年人均GDP可望增長190美元至34990美元，台灣則大幅增長2200美元至3.6萬美元，是2003年被韓國超越後首次逆轉。去年底，IMF原本預估台灣人均GDP或在2025年超越韓國，韓國全國經濟人聯合會亦做出同樣預期。若IMF最新預測準確，則代表台灣超越韓國的時間大大提前3年。

據韓國《中央日報》引述專家報道，台韓經濟結構類似，同為出口導向經濟體，且出口品項類似，人均GDP逆轉，也代表了以尖端產業為核心動力的台灣產業較韓國快速成長。報道並比較了台積電及三星電子近年表現，顯示兩家企業市值差異至今年4月25日已擴大至1.5倍。而除台積電外，台灣在系統半導體、封測等領域亦有許多優秀中小企業，合力推升台灣經濟復甦。

另從出口來看，台灣規模雖不如韓國，惟貿易順差卻大幅領先對手。專家分析，台灣的優異出口表現主要受惠於抓住國際供應鏈重組商機，這從對積極推動供應鏈重組的美國出口便可略見一斑，台灣對美國出口在整體佔比達到17.2%史上新高的同時，韓國對美出口佔比則仍維持在與先前差不多的15%。