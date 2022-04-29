五一勞動獎966人獲得　上海外賣站首次獲獎　網民：差點看成996

據新華社報道，4月28日，中華全國總工會召開大會表彰2022年全國五一勞動獎和全國工人先鋒號獲得者，今年共頒發全國五一勞動獎狀200個，全國五一勞動獎章966個，全國工人先鋒號956個。今年表彰的產業工人人數和比例都特別高，共計373名，佔40.1％。



值得一提地是，內地外賣平台「餓了麼」上海星光耀外賣站在疫情期間組織「志願抗疫先鋒隊」榮獲全國工人先鋒號，成為首個獲此殊榮的外賣站點，同時，餓了麼藍騎士張文強也被授予全國五一勞動獎章。



據了解，因為新興職業的出現，中華全國總工會近年來也會頒發五一勞動獎項給更多網約車司機、快遞員、外賣員。繼2021年藍騎士宋增光成為首個獲得全國五一勞動獎章的外賣員以來，各地湧現出一批先進代表。

此外，疫情期間，新型態勞動者也成為保障物資供應的重要力量。今年首度獲得工人先鋒號的內地外賣平台「餓了麼」上海星光耀外賣站主動將服務半徑從3公里擴展到5公里，為周邊居民配送食品、藥品。據了解，自上海實施封控管理以來，該站點共有6名騎手堅持服務，每人每天平均配送100多單。

不過，由於「五一勞動節966人獲獎」登上微博熱搜，有內地網民稱「差點看成996（朝九晚九，一周六天工作）」並提出在表彰勞動者的同時，也應該關注這些勞動者的勞動權益「有沒有雙休，有沒有超時工作。」希望能回歸五一勞動節精神，關注勞權。