歐美兒童不明肝炎傳至亞洲　張文宏：存在風險中國應早作準備

日前歐洲、美國等地出現百餘起兒童不明原因急性嚴重肝炎，日本也出現疑似病例；高達10%病童需要肝臟移植、已有1人逝世。「華山感染」微信公眾號4月29日介紹此種不明原因兒童肝炎時引述張文宏說法，他指出，不明原因兒童肝炎存在輸入性風險，中國應對此早做準備。



據世衛公報，目前已接獲至少169宗不明病因兒童急性肝炎報告，其中114宗在英國。美國、西班牙、以色列、丹麥等12個國家也報告出現病例。患者年齡在1個月到16歲之間，其中17名患者需要接受肝移植，目前已知有一個死亡個案。

針對兒童不明原因急性肺炎，國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏稱，不明原因肝炎病例每年都有發生這在兒童中並不罕見。但是此次世衛關注的不明原因肝炎具備「聚集性發病」的特點，並且發病率超出了往年。這種情況下，考慮有傳染病發生的風險是情理之中。

外界有傳聞認為兒童不明肝炎與新冠疫苗有關，世衛發表公報時也回應，在74宗病例中檢測到腺病毒，其中20宗感染了新冠病毒，19宗同時感染了新冠病毒和腺病毒。世衛稱，目前不支持有關「副作用來自接種疫苗」的假設，因絕大部份患者沒接種過新冠疫苗。

此前有傳聞認為兒童不明肝炎與新冠疫苗有關，世衛已闢謠．（視覺中國）

張文宏表示，目前發現與腺病毒感染存在一定的相關性。他指出，腺病毒感染是非常普遍的現象，會引起肺炎或者腹瀉，「但為什麼今年有這麼多病例發生重症肝炎，而且只在兒童中發生呢？」他認為是跟長時間的新冠隔離有關。

張文宏續指，長時間的新冠隔離，導致兒童長時間沒有接觸過這種病毒，突然接觸會產生比較嚴重的免疫損傷有關，這種猜測與新發傳染病在疾病暴發的早期往往比較重的現像是一致的。

張文宏認為，如果是長時間的新冠隔離造成，而不是以前未發現的新病毒所致，則這次不明原因肝炎的後續影響效應會逐漸衰退，但他也提醒，我們需要對未知的病原體保持警惕，即便發生這種新發傳染病大流行的概率並不高。此外，隨著認識在不斷加深，目前確診病例的定義也在不斷更新中。

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