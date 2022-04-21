不明肝炎｜英國專家疑隔離致幼童免疫力降低　感染腺病毒造成肝炎

歐洲多國正出現多宗不明原因的急性肝炎病例，而且全集中在小童，部分更年輕至數歲大。英國現時共發現74宗的個案，其中6人需要進行移植手術。有英國科學家懷疑這是與新冠疫情而需要的「隔離」有關。



科學家目前已排除了常見的甲乙丙丁茂肝炎病毒，把集中力放在腺病毒上。歐洲疾控中心表示，在他們追蹤13名兒童患者中，有5人發現感染了腺病毒-41；在美國已報告的9名患者中，5人確診腺病毒-41。

腺病毒是一種普遍存在的病毒，可以引起上呼吸道疾病、腹瀉或結膜炎，但一般病情輕微。只有當免疫系統受損，如癌症者或愛滋病患者，才會出現嚴重併發症。由於染病的兒童大部分沒有潛在病患史，因此情況十分罕見。

圖為3月7日，美國阿拉巴馬州謝菲爾德一間醫院，醫護人員正在忙碌。（AP）

有英國的科學家認為，這或許與新冠疫情下的隔離有關。在4月14日在《歐洲監測》（Eurosurveillance）期刊發表的一篇文章中，指出減少社交活動會對幼童的免疫力產生負面影響。

嬰兒出生後，會一定程度從父母繼承免疫能力，但體內免疫系統仍需要依賴自身發育，接觸世界而變得成熟。因新冠疫情很多家庭加強了防範，減少社交距離同時減少幼童外出機會，減少他們對一般病毒的抵抗能力。

不過這僅是一個假設，科學家暫時無法確定腺病毒是致病元兇。同時短距間出現大量兒童肝炎的病例並不尋常，科學家不會排除任何致病的可能，包括與新冠病毒的聯繫，或全新未被檢測的病毒。

英國衛生部門已知會所有醫療機構，如發現兒童出現急性腸道症狀，同時發現黃疸或肝酵素升高，應密切留意並考慮專介專科診斷。