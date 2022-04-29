北京疫情｜增34宗本土感染　五一假期後需持48小時核酸返崗返校

北京爆發新一輪新冠疫情，當局今日（29日）再通報新增34宗本土感染，涉及8名在校師生。



在今日召開的疫情防控記者會上，北京市疾控中心通報指，4月28日15時至29日15時，北京新增34宗本土感染，包括31宗確診個案及3宗無症狀感染者。其中，社區篩查2宗、主動就診2宗、主動檢測2宗、風險人員28宗。

自4月22日以來，北京已累計報告228宗本土感染，涉及12個區，包括朝陽區101宗、房山區62宗、通州區20宗、順義區16宗、豐台區12宗、昌平區5宗、海淀區4宗、西城區2宗、延慶區2宗、大興區2宗、東城區1宗、石景山區1宗。

因應疫情發展，當局即日起將朝陽區潘家園街道松榆西里社區由中風險地區升級為高風險地區、將房山區琉璃河鎮興禮村由低風險地區升級為中風險地區。截至目前，北京市共有高風險地區6個，中風險地區19個。

而「五一」假期降至，北京市委宣傳部副部長徐和建介紹，「五一」假期期間，市民進入全市各類公共場所，包括郊區的景區、酒店、民宿等，須持48小時內核酸檢測陰性證明；「五一」假期後，全市上班、上學人員，需持48小時內核酸檢測陰性證明，方可返崗工作、返校學習。