疫情｜餐餐吃菠菜仍趕不上爛掉速度　北京市民後悔跟風囤貨

北京市近期出現新一輪新冠肺炎疫情，不少市民出於憂慮陸續開始囤貨，部分超市一度排起長龍。然而，隨著物資供應越來越充足，一些市民開始反映後悔，更有人直指吃的速度根本趕不上菜爛掉的速度。



住在豐臺區的孟先生上周末受到搶購情緒的影響，也趕緊到超市囤貨，當時眼見菠菜和蒜薹比較多，他就沒多想，快手地拿了幾把，當中菠菜佔最多，達到4、5斤。結果，他近期一直在吃菠菜，不是菠菜炒雞蛋，就是涼拌菠菜、菠菜面，甚至出現菠菜汁，猶如花式吃菠菜，「還不是因為之前囤多了，現在菜都蔫兒了」。

他還發現，現時樓下超市每天各種新鮮菜供應充足，價格也不貴，慨嘆自己先前行為大可不必，不但自己難受，還造成浪費。

家住東城區的韓女士也遇上同類尷尬，她周一（25日）看到北京出現確診病例後也坐不住，即使社區沒有封閉，她還是覺得家裡沒點糧食，內心不踏實，於是便立即與家人到附近的商場購物。

當進到超市，見到大家都大包小包地加東西到手推車，她更是大受影響，於是買下各種葵花籽油、花生油、雪花粉，連50斤的五得利小麥粉也一買就是兩大袋。她認為，這些都是生活必需品，萬一到時真的出不了門也放得住。

不過回到家後，韓女士才意識到家中根本沒那麼多位置放東西，光是純淨水、雪花粉和即食麵就佔一整個櫥櫃，她於是只好求助鄰居幫忙，讓她暫放一些麵粉、食用油到對方家。

她又慨嘆近日超市供應和以往一樣，什麼都沒有斷貨，對跟風囤東西表示後悔，「麵粉買太多，這兩天不是蒸花卷就是蒸饅頭，孩子一直嚷嚷著不想再吃麵食了」。

多間商超日前都出現民眾排長龍。（健康時報）

據早前報道，周日（24日），朝陽區、西城區、東城區、海淀區、通州區、昌平區等近二十家多商超都出現民眾排長龍，除了實體超市有售空情況，多款買菜平台也顯示沒貨，美團買菜、叮咚買菜、每日優鮮等生鮮電商紛紛啟動應急響應機制，緊急調撥貨源。

對此，北京國際商貿中心研究基地首席專家賴陽呼籲市民不用恐慌性囤貨，稱北京一直非常重視應急物資保障體系建設，自2003年非典之後，就建立起了完善的物資儲備模式，除了政府自行儲備戰略物資，也委託商業企業代儲了大量的生活必需品。