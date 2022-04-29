深圳發5億元消費券鼓勵就地過節　市民單日最高可領2050元

內地「五一」假期將至，為鼓勵市民就地過節、促進消費，深圳市周四（28日）起通過美團、京東、大眾點評等平台，向市民陸續發放5億元（人民幣，下同）消費券。據了解，發放首日，一些面值的消費券在3秒內即被一搶而空。



深圳市商務局、工業和信息化局通過京東平台，為深圳消費者打造優惠專區。（瀟湘晨報）

據《羊城晚報》報道，28日中午12時，首輪「樂購深圳」消費券開搶。美團數據顯示，餐飲消費券方面，「滿500元減200元」的僅用時3秒便被一搶而空、「滿200元減80元」的用時11秒被搶完。而酒店、門票等類別的消費券均在15秒以內搶完。截至當日中午12時30分，深圳首輪消費券被領取48萬張。

美團相關負責人表示，搶券速度體現了深圳市民的消費熱情，對「五一」小長假線下消費復蘇有極大的帶動作用。亦有分析指，政府發放消費券可促進短期消費、緩解經濟低迷時期商家經營壓力，同時，消費券有一定的「乘數效應」，每投放1元的消費券，大約可產生2至3倍的直接消費乘數。

據了解，深圳今次發放的5億元消費券包括4億元購物消費券、6000萬元餐飲消費券、1000萬元旅遊體育消費券、3000萬元數字人民幣紅包。

其中，餐飲和旅遊體育消費券於4月28日至5月19日期間，分4輪進行發放。消費券形式主要為「滿減」，如滿30元減15元、滿100元減50元等。其中，餐飲消費券自每輪活動發放首日起7日內有效，文體旅遊消費券自每輪活動發放首日起14日內有效。

而購物消費券將於5月1日至6月30日期間，分4輪進行發放，期間深圳消費者每日均可參與領取，單日最高可領2050元。此外，活動設計了從50元至800元不等的6種面額消費券可供領取使用。