過關曾是日常　因疫情彼此疏遠　如今深圳人是怎樣看待香港的？

疫情進入了第3個年頭，香港封關也進入了第3個年頭。對於深圳人來説，一河之隔的香港已經成為了矛盾的存在，既臨近，又遙遠；有人愛，有人恨，有人每天都在懷念。你還記得曾經常去香港的日子嗎？



「深圳真的沒什麼好玩的，喜歡吃，上廣州；喜歡逛，下香港。」 2019年以前，深圳人去香港，就和福田出發到寶安走走一樣簡單，「過關」是生活的一部分。 買洗髮水要去香港，買波鞋囤年貨要去香港，甚至只是想吃麥當勞早餐的熱香餅，也要去香港。 屯門和上水是深圳人的大商場，坐東鐵線或巴士不到半小時就可以下車。 記得那座城，老街窄巷藏着許多接地氣的美味，維多利亞港的海風總會吹亂我的頭髮。

愛到分離仍是愛 點擊放大瀏覽深圳人來香港時拍攝下的點點滴滴▼▼▼

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香港的點點滴滴 佔據了20年記憶

半個月前，我們找了個機會和大家聊聊香港，原來在深圳人的記憶長河中，香港一直有一席之地。因為主要的口岸都分佈在市區核心地帶，後來甚至開通高鐵，直達香港西九龍，以前提上通行證，想去香港就能去。深圳人曾經的幸福，是週末隨便溜達一下香港，吃碗雲吞麪，把日用品和零食塞滿一整個手提車拖回家。回憶起來，告別這樣的日子快3年了。

網友@暑期：「我家在口岸附近，以前一年多次無限量過境的時候，我娘吃完晚飯下樓散步，走着走着就坐大巴去屯門了，8點多去，9點多回來，順道帶點吃喝日雜。」@Elena（快速入睡版）：「被大人領着去看金價，上水地鐵站吃雞蛋仔，擁擠的茶餐廳吃豬扒飯凍鴛鴦，擁擠的地鐵抓緊大人的手，多年前去居民樓裏的私人診所打二價，再去藥店買點藥，街上的雙層巴士，我每次都要去買的士多啤梨啫喱，而哥哥每次去都要帶回一雙鞋。」@家維：「以前沒疫情的時候，每個月都會去4次香港，都是早上去晚上回，去吃魚蛋，魚肉燒賣，煎釀三寶還有茶餐廳等等，回來就帶兩條煙賣給口岸收煙的。」@Jn：「那幾年住沙頭角，過關就是過個閘，吃飽去上水買幾個洗髮水就回家。」@油菜：「之前的我一年去香港2-3次，每次回來都需要吃半個月泡麪過日子，從香港暴亂開始就沒有過去，我也存到了十幾萬。」

@Jyukai：「去香港，大部分人都主要為了吃喝逛買。其實如果有3-7天的空閒，去遠一點的地方看看，你會發現這是個風景的藏寶盒，依山傍海。哪怕灣仔的一條街巷，彩虹邨的一個角度，都莫名上鏡。」@Hooke：「印象最深十五歲那年和朋友兩個人去香港，去了Leslie的故居，去了信和淘二手黑膠唱片，去了半島酒店喝Leslie常喝的下午茶，最後還跑到中環他最後離開的那個酒店的那一層樓。晚上回去一路坐港鐵從中環皇后大道回羅湖口岸，九點半了還是人滿為患，只有一個座位我們兩個輪流坐。」@ting：「印象最深是第一次跟男朋友（現在是老公）去坐香港天平山纜車，當時排隊從下午排到晚上依然覺得不亦樂乎，興奮的心情蓋過不耐煩，太平山的夜景實在太美。」@Sherman：「曾經是每一年平安夜都可以去看維港燈光秀的hk，可以在尖沙咀和海港城的街道漫遊一整晚，然後第二天再過羅湖回深圳的hk。」@匿名網友：「獨自去爬鳳凰山、上大東山看日落、下白泥拍灘塗落日……美好時光只能回憶。」@Sepet：「每次去hk，最喜歡的就是去各個離島，風景很好很愜意。」@LaZyzii：「和她去了南丫島。」@D'asses：「坐坐叮叮車海洋公園！山頂的夜景。等好了我要回去看看！」

@閑哉：「2018年，為了Queen，跑去香港看了《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）的電影，那個時候都不知道大陸能不能上映；還是2018年，高中翹課去了槍花巡演香港站。」@Lamkayli：「最後一次去HK是三年前2019年的3月下旬，為了看防彈少年團的演唱會跟朋友去亞博，也是人生第一次看演唱會，不過亞博真的挺小的，不知不覺三年了啊，什麼時候能再看到喜歡的明星的演唱會呢？」@森眸暖光：「2018年在香港看了周杰倫第七場演唱會！」@VI：「最開心就是2012年去看我Paul哥黃貫中的演唱會，匆匆忙忙地趕去通利琴行買票，第一次去紅館看演唱會就是看他的。」@HiDoBO：「為了看《自殺特攻：超能暴隊》（The Suicide Squad），專門跑去香港。沒想到字幕看不懂，片子還這麼難看！」

@無名：「記得之前去香港，家裏人最喜歡去一家路邊的茶餐廳吃港式美食，凍鴛鴦必點。然後吃完再去星光大道附近逛逛街，看看海。希望馬上就能可以喝到那一杯久違的凍鴛鴦。@單鈎13#：「響煩囂鬧市旁，飲下奶茶，食下黑椒滑蛋，望住隔離張台既小情侶卿卿我我，享受完再行返出去街市，排隊搭船過海。」@筱丹倪：「香港富豪雪糕不錯。」@R：「我真的超愛香港路邊的冰淇淋車！又好吃又便宜！」@Aurora_仲夏：「剛還在想吃蝦子麵！！鮮蝦雲吞蝦子麵！！」

回憶昔日香港 你期待通關嗎？

@敏兒：「三年了，已經三年沒見過老豆和媽咪了，最近老豆確診了，還好疫苗打了，也沒什麼症狀，希望早日恢復正常，我們經常去看他們，他們也經常過來看孫子孫女。」@VI：「自疫情以來我媽跟我妹都好幾年沒見過了，從懷孕到生都沒見過，她們缺席了我人生中最重要的時刻，很是覺得遺憾，不望早日通關，只望家人珍重。」@李彩紅IrisLee：「2018年女兒10歲，新年帶着她在香港跨年，看煙火盛放，剛過香港回歸20週年慶典，那年是歷年來煙花規模最大的一次。」@軟外、內科、心臟科鍾醫生：「香港是我和兒子的親子遊最愛，海港城的玩具反斗城、海洋公園、迪士尼都去過了，海水的清澈在心裏，可是現在我兒子已經長大了，不愛這些了。」@Lily：「和男朋友第一年在一起就從香港國際機場飛日本，去東京旅行，如今我們三年了還在一起，但對最近一次的香港就定格在那個暑假——2019年的夏天。在一起前，他有個願望是帶我去hk吃一次元氣壽司，但願可以在我們結婚前實現。」@Ustinian：「往年我們基本上每個星期都會去香港看外公和舅舅，不過現在外公回來了……舅舅留在了香港。願一起快點結束大家早日團聚。」@陳嘉欣：「我已經和家人有26個月沒有相見團聚了！心中的酸湧上眼眶！」

@龍哥Louis：「去年有段子説HK3月份恢復通關正常，可是沒説是哪年3月份。」@陳陳：「我的香港是SK-II，兒子的香港是叮叮車，老公的香港是咖喱牛腩。」@Zizzy：「香港嘅一切都好快，大家樂食得好快，紅綠燈叮得好快，就連繫橋上邊過着深圳關到着香港嘅時候，都不由自主甘行快兩步，好似整日有人推住你往前行。」@mingming：「在香港當過兩年銀行櫃員，以後每次去香港就當自己半個香港人。既有去文化中心看畫展的文化品味，也有去上水入貨的阿燦經歷。既有去愉景灣嘉年華的興致，也有去廟街逛先施的轉悠。」@唐子琪：「七八月太陽幾乎黏在了背上，和朋友兜轉在老舊的社區，要留影彩虹邨，結果得到的只是失敗的褪色產品。有點像被舔得七七八八的彩虹棒棒，稀白。好在下午的番茄牛肉焗飯夠靚，晚上的維多利亞港風夠涼，那裏街角窗下的花簇也打理得很美。就是兩萬多步很累。

也有人記得香港 但不愛香港了

@鍾瑜：「其實説起香港，還是會想念優惠的商品、好吃的茶餐廳、新上映的電影，但是，也不免想到那些冷傲的嘴臉、逼仄混亂的街道和相較於深圳各種不便利的設施。」@止損專家：「有次去香港shopping，碰上了早早放學的香港中小學生，剛好是陰天，穿着青灰色制服的男生女生説説笑笑，一齊去小小間的M記排隊，構成了我對香港午後微濕的膠片記憶，跟19年的暴亂相比，安寧平凡與恐慌混亂形成巨大的反差。」Jane_PLJ：「以前去香港都是美好開心的旅程，最後一次是2019年末亂港時候擔心差點回不來。過年開始疫情到現在再也沒去過了。雖然香港曾留給我很多回憶，現在更願意選擇澳門。」@虞：「以前去香港，香港人都很友善也很熱心。問路都會帶你一直走到目的地。後來就……現在感覺已經不重要。」@哈哈：「2019年暴亂之前，幾乎每兩個月都會去香港買吃逛……三年了，不知道香港通關後，還能恢復到原來的樣子嗎？」

除了這些留言，還有許多香港記憶。篇幅有限，就不一一分享給大家了。總的來説，回憶起香港，我個人更多是喜愛和懷念，可能是因為看TVB長大又或是心中的茶餐廳情懷，期待疫情結束，香港通關，大家都能見到想見的人，做想做的事。

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