越南三月出口額超深圳　訂單多到忙不過來　專家：不需慌早有的事

在防疫表現一直優秀的越南，2021年曾因Delta病毒而短暫受挫，但去年年末開始，越南經濟開始恢復，出口貿易成績亮眼。根據越南海關總署公佈的數據，越南3月份出口額為347.1億美元（約2272億元人民幣），超越3月份深圳出口貿易額，引發內地網民討論。



《第一財經》中科大科技與戰略風雲學會副會長陳經指出，網民的發現「遲到了。」越南的出口額早已超過深圳，這並不是今年才出現的現象。他表示，不需太過恐慌，中國和越南在產業鏈上並非是競爭關係，更多的是互補。兩地的人口和產業結構更大不相同。



《第一財經》指出，今年第一季度，越南手機及零部件、電子產品、電腦及零部件的出口額超273億美元，已接近去年半年的出口水平（全年為575.4億美元）。

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亞洲開發銀行（ADB）駐越南代表處首席代表傑弗里斯（Andrew Jeffries）表示，在疫情和全球地緣政治波動的背景下，全球投資流量有所減少，但流入越南的外國投資資金很可能將會逆勢增長。

日前，CNN以「外資正拋棄中國，俄烏戰爭是最後一根稻草」為題，文中提到地緣政治、封城和美國升息等因素，加速外資離開中國市場。

反觀越南卻吸引許多國際製造商前往。除了原先就佈局的三星、Intel、LG 等國際品牌之外，也有越來越多電子產品製造商疫情後到越南佈局，例如立訊精密、和碩、歌爾等，預計將越南打造成他們的生產基地。

自八十年代改革開放，越南經濟發展迅速。(Getty Images)

據越南媒體報道，4月初，李嘉誠旗下的長實集團與日本歐力士集團，通過越南當地合作夥伴萬盛發集團，會見越南胡志明市市長潘文邁，共同商討在胡志明市的投資事宜。

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《第一財經》採訪中科大科技與戰略風雲學會副會長陳經，他指出，以電子類產品而言，越南在很大程度上只是組裝基地，而不是生產基地。這一點體現在貿易數據上，貿易額雖然大了，但工業增加值卻很低，主要的利潤仍然掌握在外國廠商手中。

出口額超越深圳並非新鮮事

越南吸引外資投入，出口表現亮眼，內地網民更發現越南三月的出口額已經超越深圳。根據越南海關總署公佈的數據，越南3月份出口額為347.1億美元（約合2272億元人民幣），同比增長14.8%；而深圳海關的數據顯示，3月份深圳出口貿易額約為1200億元，同比下降14%。

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陳經則解釋，「事實上，越南出口額早已超過深圳，這並不是今年才出現的現象。」他指出，這一比較沒有考慮到兩地的人口和產業結構大不相同，此外，中國和越南在產業鏈上並非是競爭關係，更多的是互補。

越南產業結構單一，令不少青年人無奈決定出國尋找機會。(網上圖片)

《第一財經》報道提到，據陳經介紹，國際產業鏈重構在十幾年前就已經開始出現。越南因為勞動力成本低廉，且製造體系相對可信，承接部分產業的輸出，比較突出的是紡織業和電子組裝行業。

在這十幾年間，越南的發展並沒有影響到中國的就業，中國的出口外貿依然高速增長。陳經強調，產業鏈重構促進了中國和越南之間的貿易關係發展。越南從中國大量進口原料或零部件，進行組裝出口。

據中國海關統計，2021年中越雙邊貿易額首次突破2000億美元，達2302億美元，按美元計同比增長19.7%，按人民幣計同比增長12%。中國對越順差在450億美元左右。中國保持為越南第一大貿易夥伴和第二大出口市場，越南也保持中國在東盟的第一大貿易夥伴地位。

2021年4月24日，中越兩國舉行第六次邊境國防友好交流活動，中國國防部長魏鳳和與越南國防部長潘文江出席。（中國國防部官網）

越南製造的商品在不斷升級，今年第一季度，越南的手機及其零件出口額已經接近150億美元。越南電子產品出口額的快速增長，不禁讓內地相關行業人士產生了一些焦慮和危機感。

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但陳經認為，不須慌張。他指出，越南外貿當前還處於組裝出口的模式，「附加值很低，價值依然掌握在外國廠商手中，本土企業實力弱小，未來能否升級，還有待觀察」。陳經表示，產業升級需要長期的規劃，並不是水到渠成那麼簡單。

越南重症率低 重新開放邊境 旅遊業復甦



4月26日，越南報告新增本土確診病例8431例，新增死亡病例8例。雖疫情持續，但重症率低。外貿和製造業蓬勃發展，越南國內旅遊業也逐步回暖。越南日前也迎來勞動節，許多飛往旅遊目的地的航班和火車票預訂一空。

隨着經濟不斷發展，近年前來越南觀光的旅客愈來愈多。(Getty Images)

隨著疫苗接種率的提高和疫情的常態化，越南經濟自去年第四季度開始企穩恢復。在今年，出口行業將繼續成為越南經濟增長的主要引擎。除了電子類產品外，勞動密集型的紡織業和木材行業也有很好的表現。

不過越南經濟仍有一項隱憂，近來越南各地的工人不滿情緒加劇。他們主要的訴求是薪水不足、加班時間過長、核酸檢測不夠頻繁、新冠陽性員工不予隔離等問題。



不過《第一財經》指出，多數經濟專家仍預測，越南在2022年第二季度經濟復甦可能會更加強勁。亞洲開發銀行預測，2022年的越南經濟增長率約為6.5%。儘管受到新冠疫情暴發的影響，越南2020年的GDP增速仍高達2.91%；2021年，越南年中遭遇Delta變異株重創，全年GDP依然增長2.58%。

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﻿值得關注的是，越南3月15日宣佈開放對國際遊客重新開放邊境，全面恢復國際旅遊活動，此舉也將幫助國際技術管理人員回歸，對越南製造業有幫助。據了解，在疫情前的2019年，旅遊業佔越南國內生產總值（GDP）的9.2%，全年接待國際遊客超過1800萬人次。2022年，越南政府一直希望推動旅遊業復甦，彌補過去兩年的損失。