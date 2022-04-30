在異地看北京日落？16個「北上廣深成渝」資訊博主皆被曝湖南發帖

新浪微博官方周四（28日）發佈公告，全面上線「展示用戶IP屬地」功能，其不能由用戶主動開啟和關閉，等同網民可以清楚地得知用戶所在的國家和省份。周五（29日），網民曝光了一批冒充北上廣城市資訊的博主，他們被揭發帖內容是在北上廣吃喝玩樂，但IP卻顯示發帖地址在湖南，例如擁750萬粉絲的「北京人的那些事」博主，其前一日還發帖稱「在北京看日落」。有業界人士表示，其實這些博主都是躲在面具後面從事商業運營，冒充本地吃喝達人吸粉的。



微博周四宣布將開放評論展示發帖IP屬地小尾巴功能，並上線「個人主頁一級頁面展示IP屬地」功能，兩個舉措直接表現在用戶微博評論會顯示對應IP屬地位置；用戶個人主頁直接展示對應IP屬地位置。

網民發出的截圖展示了全國9個城市16個號稱「本地吃喝玩樂」資訊微博大號的所在地信息，包括「廣州人的廣州生活」、「重慶吃喝生活」、 「上海吃喝海購生活」、「北京人的那些事」等，結果發現，他們最近發帖的IP地址均為湖南，與他們的發帖內容以及認證資料不同，例如「北京人的那些事」微博認證為本地資訊博主（北京），登記地址在北京東城區。

事件隨即引發網民關注，「我們湖南人最會吃喝玩樂是吧」、「湖南是各地旅遊辦事處的大本營嗎」，更有人懷疑這些號背後均源自同一間公司。

對此，業界人士表示，這些所謂本地資訊博主的認證都是「橙V」，即是個人用戶認證，營銷套路是「冒充北上廣深等地的自媒體，運營當地內容，承接食品飲料廣告」。如今被摘下假面具後，雖然只要內容沒有違反法律法規，就不會被微博清理，但其商業號召力價值可能會打折扣，被騙的粉絲也很可能取消關注，行業或迎來洗牌。

微博客服人員則表示，IP地址展示功能旨在更透明地向廣大用戶呈現真實情況，保障用戶權益、提升用戶體驗，無法由用戶主動開啟或關閉。對於含有違規詞彙及其衍生內容的貼文，微博將視惡劣程度採取限制展示至禁止發布的處置策略。