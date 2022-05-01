習近平：規範和引導資本健康發展　發揮其為重要生產要素積極作用

中共中央政治局4月29日就依法規範和引導中國資本健康發展進行第三十八次集體學習。國家主席、中共總書記習近平強調，必須深化對新的時代條件下中國各類資本及其作用的認識，規範和引導資本健康發展，發揮其作為重要生產要素的積極作用。



習近平指出，必須認識到，資本具有逐利本性，如不加以規範和約束，就會給經濟社會發展帶來不可估量的危害。

習近平強調，要正確處理資本和利益分配問題。中國社會主義的國家性質決定了中國必須堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，在社會分配中體現人民至上。要注重經濟發展的普惠性和初次分配的公平性，既注重保障資本參與社會分配獲得增殖和發展，更注重維護按勞分配的主體地位，堅持發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享，堅定不移走全體人民共同富裕的道路。

習近平指出，要深化資本市場改革。要繼續完善中國資本市場基礎制度，更好發揮資本市場功能，為各類資本發展釋放出更大空間。要健全產權保護制度，深入推進實施公平競爭政策，全面落實公平競爭審查制度，消除各種市場壁壘，使各類資本機會平等、公平進入、有序競爭。要完善開放型經濟體制，不斷提高對外開放水平，促進投資便利化，以優質市場環境吸引更多國際資本在中國投資興業。要支持和鼓勵中國資本和企業走向世界。

習近平強調，要規範和引導資本發展。要設立「紅綠燈」，健全資本發展的法律制度，形成框架完整、邏輯清晰、制度完備的規則體系。要以保護產權、維護契約、統一市場、平等交換、公平競爭、有效監管為導向，針對存在的突出問題，做好相關法律法規的立改廢釋。要嚴把資本市場入口關，完善市場准入制度，提升市場准入清單的科學性和精準性。要完善資本行為制度規則。要加強反壟斷和反不正當競爭監管執法，依法打擊濫用市場支配地位等壟斷和不正當競爭行為。

習近平強調，要加強資本領域反腐敗，保持反腐敗高壓態勢，堅決打擊以權力為依託的資本逐利行為，著力查處資本無序擴張、平台壟斷等背後的腐敗行為。