疫情｜內地增逾7700宗本土個案上海佔大多數　當地增32人病逝

國家衛健委公布，內地昨日（1日）新增846宗本土確診及6895宗無症狀感染者，即共有7741宗本土個案，其中上海新增727宗本土確診及6606宗無症狀感染者；新增死亡病例32宗，均為本土病例，均在上海。



在疫情重災區上海方面，新增本土死亡32宗。平均年齡84.1歲，最小年齡53歲，最大年齡98歲。32位患者合併有嚴重的多臟器疾病及腫瘤，包括冠心病、心功能不全、急性冠脈綜合症、高血壓3級（極高危）、腦梗死及後遺症、阿茲海默症、糖尿病、慢性腎功能衰竭、淋巴瘤、肝硬化、胃癌晚期等。患者入院後，原發疾病進展迅速，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。

當局又通報指，上海新增本土新冠肺炎確診病例727宗和無症狀感染者6606宗，其中529宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，198宗確診病例和6548宗無症狀感染者在隔離管控中發現。

據新華社1日報道，國務院副總理孫春蘭表示，上海要咬緊社會面清零目標不放鬆，繼續推進攻堅拔點行動，防止疫情反彈。對連續7天無新增病例的小區，及時降級管理，加快恢復社會正常秩序。從嚴從緊落實常態化防控措施，加強流動人員和重點場所管理，壓實四方責任。嚴格離滬人員管理，加強區域協查，嚴防疫情外溢。

在上海以外，北京新增本土確診病例36宗，吉林31宗，廣東23宗，黑龍江8宗，四川6宗，山東5宗，浙江2宗，江西2宗，新疆2宗，內蒙古1宗，遼寧1宗，福建1宗，河南1宗。

本土無症狀感染者方面，在上海以外，遼寧95宗，新疆37宗，江西35宗，山東34宗，黑龍江20宗，吉林16宗，江蘇16宗，浙江16宗，北京5宗，河北4宗，河南4宗，廣東2宗，廣西2宗，湖南1宗，四川1宗，雲南1宗。