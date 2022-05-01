上海疫情｜澳籍華人拒做核酸　「大白」脫防護衣現軍裝將其帶走

上海某核酸檢測點上周五（4月29日）發生一場爭執，一名操着流利普通話的澳洲籍華人男子拒絕配合做核酸，現場維持秩序的一名「大白」（內地對穿防護服防疫工作人員的暱稱）對其進行勸阻時，男子說自己報警了，要等警察來，仍然拒絕做核酸。



隨後，這名「大白」將防護衣脫下，露出警察軍裝，在勸解未果後遂將男子帶走，現場響起民眾的叫好聲。



據內地傳媒《巨流新聞》報道，事發當下，一名工作人員讓男子把自己護照拿出來，並提醒他要尊重中國的法律。不過男子雙手插兜，用不屑的口吻說道，護照已給看過，且遵守了中國法律。有群眾對男子怒吼道：「滾回去！你不是上海人，不是中國人，也不是人啊！」

隨後，現場一名「大白」脫下身上的防護服，亮出軍裝和警官證。男子則拿出手機對着警員拍攝，並拍攝了其警官證。

+ 3

報道指，警員隨後又拿來一套防護服套回身上，並提醒男子，為了他，已浪費一套防護服。男子此時表示：「不是相信不相信，這是流程要走好。我不知道啊，這個我需要確認啊！」不過現場群眾卻指責男子「腦子缺筋」，更有人說「瘋狗是會咬人的！我們都作證啊！警察沒有暴力執法啊……他拒不配合防疫！把他銬起來！」。

報道提到，警員穿好防護服後，帶着男子到旁邊的桌子跟前做抗原檢測，但男子雙手一攤表示沒有椅子坐，一名工作人員對男子說：「沒座，你坐桌子上吧！」警員則提醒男子，現場都沒有椅子。

現場有群眾憶述，事緣這名男子來做核酸時嘴巴張開幅度不夠，醫務人員提醒後，他索性把口罩戴上，然後直勾勾地看着對方。醫務人員讓他讓開，他也不讓開，導致後面的人也沒法做核酸。後來警員要求他戴口罩和穿防護服配合調查，但男子稱口罩警員碰過，警員用酒精噴口罩後，男子則要求換新口罩，又問口罩怎麼戴、防護服怎麼穿。警員反問男子，「衣服都不會穿，怎麼長大的」。

男子隨後直接把防護服踩在腳底，警員於是將其制伏，現場掌聲四起，男子試圖反抗，一名群眾大聲喊道：「快來幫忙，這個人襲警，老百姓都看不過去了！」。男子最後被警員強制帶走。