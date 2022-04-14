阿里技術副總裁賈揚清離開上海飛往美國　遭網民批評「有特權」

據《新浪科技訊》4月14日報道，阿里技術副總裁賈揚清通過Facebook發文指出自己已經離開上海，引發熱議。有不少網民批評他在艱難時期「逃離」上海，並找 「有關係的人」獲得通行證，有普通市民沒有的特權。賈揚清則表示，自己並未從阿里離職，因為工作關係時常往返中美，此行是去美國看病，他也以髒話回擊部分網民。



賈揚清今（14日）在Facebook以英文發文表示，自己已經離開內地。在發文中，他表示，自己在上海的最後72小時是一生中難得的經歷，經歷封鎖、食物短缺、社交媒體騷亂、自我病毒測試、與同伴分享最後的啤酒，找到 「有關係的人」以獲得通行證。

他稱，凌晨4點在客貨車後座上，穿越寂靜的城市。以不問不說的方式通過警察的檢查站，並幫助了一位在機場滯留了2天沒有食物的女士，最後成功上了飛機。

3月27日，上海，「封控管理」實施前一日，超市外大排長龍，市民購買必需品。（美聯社）

有不少網民對他離開上海不以為然，認為當2,500萬上海人面對疫情、封鎖、食物短缺等問題時，賈揚清沒有留在上海和市民共克時艱，也沒有在非常時期發揮自己在能力和在阿里技術資源去幫忙解決因為上海疫情而發生的問題，反而以特權找 「有關係的人」（with connection）獲得通行證，並以不問不說的方式突破警察的檢查站，離開上海，飛去美國並不合適。

今（14日），賈揚清發文回應外界稱，澄清自己沒有從阿里離職，在中美往返也是正常差旅，此次飛美國是回去看病。他解釋，在隔離日期滿的情況下搭乘國際航班是可以正常購票和到機場的，這個並不需要特殊審批。

賈揚清還解釋，「with connection」的真實意思是，因為打不到網約車，所以只是找朋友幫聯繫了一輛出租車去機場；他表示，看到也感到了大家共克時艱的精神，希望一切都好。賈揚清在Facebook亦以髒話回應部分內地網民對他離開上海不實的批評。

阿里技術副總裁賈揚清。（阿里巴巴）

據介紹，賈揚清大學和研究生階段就讀於清華大學自動化專業，後赴加州大學伯克利分校攻讀計算機科學博士。他在博士期間創立並開源了深度學習框架Caffe，被微軟、雅虎、英偉達、Adobe 等公司採用。

2019年3月18日傍晚，阿里巴巴達摩院通過知乎帳號宣布，原Facebook（臉書）人工智能科學家賈揚清已正式加入阿里巴巴，擔任技術副總裁崗位，領導大數據計算平台的研發工作。