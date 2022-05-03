上海疫情｜官方：從四方面向浦東保供　日均在崗快遞騎手逾7千人

上海市昨日（2日）新增5669宗新冠肺炎本土個案，包括274宗確診病例及5395宗無症狀感染者，另增20宗死亡病例。今日（3日）上午，上海市人民政府新聞辦公室舉行疫情防控工作新聞發布會，針對目前浦東的封控區和管控區仍較多，外界關注物資發放的問題，會上介紹，會從擴大線上購規模等四方面保供；又提到浦東新區目前日均在崗快遞騎手7000人以上，每日抽查率不少於20%。



新增本土個案中，155宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，117宗確診病例和5324宗無症狀感染者在隔離管控中發現。截至昨晚24時，有488宗重型患者、88宗危重型在定點醫療機構接受治療。新增本土死亡病例的平均年齡為83.95歲，20位患者合併有多種急慢性基礎疾病和晚期腫瘤，包括伴全身廣泛轉移的皮膚隆突性纖維肉瘤、膀胱癌、鼻咽癌以及急性心肌梗死、冠心病、心功能不全、重度高血壓、創傷性硬膜下出血伴癲癇、阿爾茲海默症、糖尿病、自身免疫性肝病等。其中1人曾接種新冠疫苗，其餘均未接種。死亡的直接原因為晚期腫瘤或基礎疾病。

據市衛生健康委副主任趙丹丹介紹，近期，當局聚焦重點、分區分級，對封控區、管控區、防範區實施了「核酸+抗原」的組合篩查。依據階段性篩查結果，昨日全市共劃分封控區13819個，涉及人口數254萬人；管控區22317個，涉及人口數約538萬人；防範區56699個，涉及人口數1547多萬人。

近期治愈出院出艙的陽性感染者日益增多。圖為4月30日，上海市嘉荷新苑方艙醫護人員與出艙患者揮手告別。（新華社）

趙丹丹又指，近期治愈出院出艙的陽性感染者日益增多，相關人員需接受7天居家健康檢測，每天做好自我健康監測，早晚2次測量體溫，第7天進行1次核酸檢測，由醫務人員上門採樣，或由屬地安排專車轉送指定醫療機構採樣。居家期間，治癒的陽性感染者要做到「足不出戶」，盡量「一人一室」，與同住人保持一定距離。如出現發熱、咳嗽等不適，要及時報告所在社區。

對於快遞、外賣員的防疫管理和生活保障，浦東新區區委常委、副區長楊朝介紹，浦東新區目前日均在崗快遞騎手7000人以上，就其防疫管理，他們做了幾方面工作，一是落實電商平台企業主體責任，上崗騎手須持有電子通行證，嚴格執行每日三檢，並須上傳24小時核酸陰性報告，經核驗後方能開單、跑單；二是加強快遞騎手核酸核查比對，每日通過大數據中心對在崗人員進行核酸結果核查，對沒有24小時核酸的快遞騎手追溯到平台，堅決不允許上崗，對核酸結果異常的騎手第一時間反饋平台進行核查，截至目前未發現帶陽跑單情況。

三是加強執法力量抽查檢查，區公安分局等部門按每日抽查率不少於20%比例，在各道口對騎手的電子通行證及核酸結果進行抽查，同時對線下網點、站點、前置倉防疫舉措進行檢查，截至目前未發現染疫上崗行為；四是加強社區監督群防群治，全區36個街鎮的各小區、村居實施「場所碼」管理，騎手配送至小區必須先掃碼、再驗碼，若發現「黃碼」、「紅碼」騎手，拒收快遞外賣，騎手就地靜止，等待處理。當局同時為快遞小哥提供生活保障服務，全區設有4處公益性的集中居住點，提供近千張免費床位；全區並有39個核酸檢測點、6輛流動檢測車、免費配備的抗原試劑盒，讓他們更方便快捷地開展相關檢測。

上海各大零售商加快復工復產步伐。圖為市民昨日在浦東北蔡鎮的山姆上海浦東高科西路會員店購物。（新華社）

另外，就物資發放的問題，楊朝介紹，浦東新區圍繞封控區、管控區的生活物資保障主要開展四方面的工作，一是不斷擴大線上購規模，持續推動電商大倉、前置倉、商超賣場、便利店、藥店等節點網點「應開盡開」，保供人員「應放盡放」，目前浦東新區商超便利店開業987家，藥店567家，電商平台前置倉開業216個，線上購業務規模持續擴大；二是持續開展集採集配，推動麥德龍、盒馬、家樂福、大潤發等保供主體與街鎮對接，通過社區「集中下單、集中配送」模式服務社區居民，並推出「暖心市集」流動超市，將主副食品、日用消費品、防疫衛生用品等配送到居民家門口，目前全區已開設143處。

三是引導規範社區團購。動員居委、業委、物業、志願者等群體，通過組建示範團長聯盟，推動供應商「白名單」，完善團購流程等手段，主動接受居民監督等方式規範社區團購，同時相關部門依法依規對社區團購食品安全和價格行為開展監管執法；四是全力做好政府托底保障，進一步加強基本生活保障物資發放，加強食品安全和質量監督。關心特殊群體，對高齡獨居老人、殘疾人等提供送餐上門、志願者關懷等服務。對青年公寓、沿街商舖、賓旅館、集卡司機等開展分類保障，盡最大可能做好各類人員的服務保障工作。

（封面圖：上海近期治愈出院出艙的陽性感染者日益增多。來源：新華社）