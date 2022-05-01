上海疫情｜方艙醫院污水如何處理？　紫外線殺菌焚燒污泥多措並舉

在過去一個月，上海疫情備受各界關注，為緩解醫院的醫療壓力，上海市內興建多間方艙醫院。當前正處於疫情防控關鍵階段，上海是如何確保方艙醫院涉疫污水的安全處理呢？



《澎湃新聞》報道，為確保涉疫污水的安全處理，上海城投旗下上海環境集團水務事業部多措並舉，以「24小時照射、360°嚴控、850℃燃燒」處理污水。

國家衛健委發布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》指出，新冠病毒對紫外線和熱敏感。在56℃的環境下30分鐘、乙醚、75%乙醇、含氯消毒劑、過氧乙酸和氯仿等脂溶劑均可有效滅活病毒。

疫情期間，上海竹園污水處理一廠通過增開1台1400 kW風機，提升聚合氯化鋁（PAC）用量30%，增加次氯酸鈉消毒藥劑用量20%，尾水全天候紫外線殺菌等專項應急措施強化消毒，確保最大限度殺滅污水中的病原微生物。

同時，陽晨排水公司增設污水收集前端溴氯海因藥劑投加裝置；竹園一廠通過污水處理過程中加蓋（罩）密封，並採取「生物濾池+預洗滌+離子氧氧化+除臭液活性吸收」多級除臭工藝；上海漾沁環境科技有限公司（下稱漾沁環境）採用密封負壓系統，收集污泥產生的臭氣後再高溫燃燒，杜絕污水處理全流程中病原微生物通過空氣傳播的風險。

針對新冠病毒怕高溫的特性，漾沁環境採用「高溫乾化+高效焚燒」的污泥處理技術路線，採用180℃高溫蒸汽乾化，將污泥含水率降至40%以下，並在850℃下進行最終焚燒處置，徹底滅殺污泥中的病原微生物。

此外，水務事業部通過Rf-TP系統，採用「數理+機理」模型相結合的控制方法，實現污水總磷指標精準控制，實現出水總磷指標的精準調控，避免藥劑投加過程中人員與污水、污泥及設備直接接觸的可能性，大幅降低一線人員感染風險。

水務事業部更採用數字化巡檢設備提高工作效率。巡檢人員可通過掃描點位二維碼查看現場情況，自動執行設施日常巡查、記錄、監測、分析與監管等工作，與各點上位信息化系統形成無縫對接應用，滿足設施全生命週期的管理需求。

統計數據顯示，自3月15日至今，水務事業部已累積污水處理量5255萬立方米，污泥接收量6184噸，輸送水量756萬立方米，污水處理量相當於黃浦江日徑流量的1.9倍。