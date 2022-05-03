上海「活人裝屍袋」事主為75歲染疫婆婆　殯儀館員工獲5千元獎勵

5月1日（周日），上海一家老人院在轉運「死亡」老人時，殯儀館的工作人員發現老人仍有生命體徵，從車上拖出裝著老人的屍袋，事件震驚內地社會。

據最新消息披露，涉事老人為一名75歲女性新冠陽性患者，兩名殯儀館員工各獲得5000元人民幣的獎勵。



內媒財新網報道指，涉事老人為一名75歲女性新冠陽性患者。據寶山區殯儀館5月2日通報，在5月1日下午，殯儀館接運部兩名員工將接屍車開往普陀區長征福利院，準備接運一名75歲的女性新冠患者「遺體」。接收時這具「遺體」已進行全面消毒、密封和包紮，在搬運到車內時，一名接運員發覺該「遺體」似乎還有生命跡象，立即叫另一名同事一起察看。

通報指，兩人立即喚來了福利院的工作人員，在打開了密封好的接屍袋，掀開覆蓋在「遺體」面部的毛巾時，接運員發現這具「遺體」原來是一個大活人。隨後，福利院工作人員將這名還有生命體徵的老人拉回了福利院。

寶山區殯儀館稱，上海市殯葬主管部門認為正因為這兩名接運員工認真仔細的工作態度和規範、職業化的操作才挽救了老人一命，決定對兩名接運員分別予以5000元人民幣的獎勵。

多人遭問責 涉事醫生執業證被吊銷

據早前報道，網傳影片中可以看到，殯儀館的工作人員到新長征福利院載走老人時，發現老人仍然有生命體徵，於是從車上拖出裝著老人的屍袋。影片中可以聽到殯儀館的人說：「活的，看到了吧，不要再蓋住他了」。

官方表示，老人其後轉運至醫院救治，生命體徵趨穩。普陀區民政局已會同相關部門成立聯合調查組進駐新長征福利院。根據調查結果，上海市普陀區民政局黨組書記、局長張建東黨紀立案，接受進一步調查；普陀區民政局黨組成員副局長黃耀紅、養老服務科科長劉穎華、長征鎮社會事業發展辦公室主任吳友成等人被免職、黨紀立案，接受進一步調查；新長征福利院院長葛芳被免職、政務立案，接受進一步調查。

同時，上海市普陀區衛健委根據《醫師法》規定，吊銷涉事醫生田某某的醫師執業證，並由公安機關對其立案調查。如涉及其他人員，將依法依規處理。上海市普陀區民政局對新長征福利院啟動行政處罰程序，並派駐工作組進駐該福利院開展後續工作。