上海老人院「活人裝屍袋」險遭火化　問責5官員吊銷醫生執業證

昨日（1日），網傳上海一家老人院在轉運「死亡」老人時，發現老人仍有生命體徵。上海普陀區民政局證實確有此事。

事後官媒《央視》報道，上海普陀區5名官員因本次事件被問責，包括普陀區民政局黨組書記、局長張建東被黨紀立案調查，其餘4人被免職；涉事醫生田某某被吊銷執業證並立案調查。



網傳影片中可以看到，殯儀館的工作人員到老人院（新長征福利院）載走老人時，發現老人仍然有生命體徵，於是從車上拖出裝著老人的屍袋。影片中可以聽到殯儀館的人說：「活的，看到了吧，不要再蓋住他了」。

今日（2日）凌晨，內地傳媒《東方網》發布消息指，涉事的新長征福利院及普陀區民政局了解到，確有此事。目前老人已轉運至醫院救治，生命體徵趨穩。

上海普陀區官方微信公眾號表示，目前老人生命體徵平穩。

普陀區民政局已會同相關部門成立聯合調查組進駐新長征福利院。根據調查結果，上海市普陀區民政局黨組書記、局長張建東黨紀立案，接受進一步調查；普陀區民政局黨組成員副局長黃耀紅、養老服務科科長劉穎華、長征鎮社會事業發展辦公室主任吳友成等人被免職、黨紀立案，接受進一步調查；新長征福利院院長葛芳被免職、政務立案，接受進一步調查。

同時，上海市普陀區衛健委根據《醫師法》規定，吊銷涉事醫生田某某的醫師執業證，並由公安機關對其立案調查。如涉及其他人員，將依法依規處理。上海市普陀區民政局對新長征福利院啟動行政處罰程序，並派駐工作組進駐該福利院開展後續工作。

公開資料顯示，上海普陀區新長征福利院佔地3150平方米，建築面積3280平方米，由四層主樓和老年健身苑組成，內設老人生活區、專護區、公寓區，配有老人活動室、休閒廳、健身廳、保健室等多種服務設施，能容納100多位老人頤養天年。服務價格為每月2至3千元人民幣。