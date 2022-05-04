「馬某某」涉危害國安被捕　律師：或是首要分子恐面臨終身監禁

昨日（3日），「馬某」涉嫌從事危害國家安全活動，被杭州市國家安全局採取刑事強制措施的消息，一度引起外界揣測馬某是否為馬雲。惟事後《央視》將「馬某」改為馬某某，並披露涉案者的身份信息。

內地律師指，根據目前公開披露的消息，馬某某很有可能屬於首要分子，且情節比較惡劣，恐面臨終身監禁。



《央視》報道，今年4月25日，杭州市國家安全局依法對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動的馬某某採取刑事強制措施，目前此案正在深入調查。

官方披露的身份信息顯示，馬某某生於1985年，浙江溫州人，現任某科技有限公司研發部經理。長期以來，他在網上接受境外反華敵對勢力「洗腦」，將境外活躍敵對分子視為「人生導師」，在其滲透影響下逐漸形成頑固的反政府思想，成為境外敵對勢力「以華製華」的工具。

馬某某不僅充當境外敵對勢力境內代理人、煽動分裂國家，還成立非法組織，制定「政治綱領」，煽動顛覆國家政權，更是將青年學生群體作為主要蠱惑煽動目標，鼓動學生參與抹黑祖國和民族的活動。

2022年3月以來，馬某某利用互聯網專業特長，匿名創建網絡群組，肆意歪曲捏造事實，極力傳播各類謠言信息，發表所謂「獨立宣言」，煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權，充當境外敵對勢力在我境內的代理人。

馬某某屢屢揚言，其終極目標是顛覆國家政權，為此逐步升級「內奸」行徑，着手製定反宣綱領，甚至籌備成立「大陸臨時國會」，委託有關人員制定所謂「法律制度」，宣稱要「借助境外的力量推翻中國政府」。

《極目新聞》報道，北京大成（武漢）律師事務所柴欣律師表示，依據《刑法》等103條和105條的規定，組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一的，組織、策劃、實施顛覆國家政權、推翻社會主義制度的，對首要分子或者罪行重大的，均是處無期徒刑或者10年以上有期徒刑。

同時，《刑法》第106條規定，與境外機構、組織、個人相勾結的人員，要從重處罰。根據目前公開披露的消息，馬某某很有可能屬於首要分子，而且情節還比較惡劣，恐怕將面臨無期徒刑的刑罰。