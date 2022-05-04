上海疫情｜官方：防範區人口數逐日增加　農業復產率已達逾93%

上海市昨日（3日）新增4982宗新冠肺炎本土個案，包括260宗確診病例和4722宗無症狀感染者，另有16宗死亡病例。今日（4日），上海市人民政府新聞辦公室舉行疫情防控工作新聞發布會，會上透露，當地防控效果日益顯現，防範區人口數逐日增加；農業復產率已達到93%以上，其中蔬菜類復產率已達到98%以上。



新增本土確診病例中，108宗在閉環隔離管控中發現，1宗在相關風險人員篩查中發現，151宗為無症狀感染者轉歸確診病例。本土無症狀感染者中，4660宗在閉環隔離管控中發現，62宗在相關風險人員篩查中發現。本月前三日，風險人群中發現192宗感染者，佔三日新增的1.07%。截至昨日24時，有486宗重型患者、95宗危重型在定點醫療機構接受治療。

新增本土死亡病例的平均年齡為82.9歲，16名患者均合併有嚴重的多臟器慢性基礎疾病及惡性腫瘤，包括慢性淋巴細胞性白血病、肺癌合併咯血、冠心病、心功能不全、急性冠脈綜合症、重度高血壓、腦梗死及後遺症、帕金森病、阿爾茲海默症、糖尿病、肝硬化失代償伴急性上消化道大出血等，且均未接種過新冠疫苗，死亡的直接原因為晚期腫瘤或基礎疾病。

市衛生健康委副主任趙丹丹介紹，依據階段性篩查結果，全市昨日共劃分封控區12435個，涉及人口數239萬人；管控區20808個，涉及人口數519萬人；防範區47861個，涉及人口數1578萬人。數據顯示，經過近階段的「抗原+核酸」組合篩查及相應的防控措施，防控效果日益顯現，封控區人口數逐漸下降，防範區人口數逐日增加。

當局指，防控效果日益顯現。圖為5月1日金山區張堰鎮一超市內的情況。（新華社）

此外，市農業農村委副主任葉軍平介紹，目前農業復產率已達到93%以上，其中蔬菜類復產率已達到98%以上，而春耕生產所需種子、化肥、農藥、農機等物資全部調配到位，為今年農業豐產豐收打下了良好基礎。

對於進一步做好地產蔬菜瓜果的產銷對接工作，他提出，要繼續加強社區團購直送，統籌生產、包裝、配送資源，發布農產品供應基地清單，定制多樣商品套餐，以「居民下單、商超配單、志願者送單」形式，滿足市民的基本生活需求；繼續加強集採集配集送，推廣區、鎮、村（社區）三級集採集配集送模式，通過單位直採、社區聯動等方式，精準匹配供需兩端；繼續加強電商渠道對接。協調拼多多、盒馬、魚米之鄉等第三方平台，發揮電商渠道積極作用，帶動地產農產品銷售。

下一步還要繼續創新產銷對接的方式方法，包括積極推動直送銷售模式，通過開展地產平價綠葉菜公益團購活動，直供中心城區的居民社區，力爭把地產新鮮綠葉菜送到更多市民的餐桌，並遴選了首批36家農業企業、合作社，推出41個地產綠葉菜平價套餐，「五一」期間已經在網上向社會發布；積極推廣結對助銷機制，鼓勵各涉農區街鎮和市區街鎮建立結對助銷機制，通過「點對點」對接團購銷售模式，促進地產農產品直送居民小區，目前已遴選了75家交通便利、具備一定倉儲冷鏈加工能力的生產主體，設立臨時蔬果集採集配中心，做到上市蔬果信息採集和產銷對接網格化覆蓋；最後是積極提高銷售運輸保障，將會同相關部門，加強農產品保供通行證的管理和調節，加大對重點農業合作社和農產品集配中心通行證配置的支持力度，提高蔬果運輸保障能力，切實打通運輸堵點。