疫情｜內地增逾5000宗本土個案上海佔大多數　當地增13人病逝

國家衛健委公布，內地昨日（4日）新增360宗本土確診及4678宗無症狀感染者，即共有5038宗本土個案，其中上海新增261宗本土確診及4390宗無症狀感染者；新增死亡病例13宗，均為本土病例，均在上海。



在疫情重災區上海方面，當地新增本土死亡13宗。死者平均年齡82.77歲，最小年齡40歲，最大年齡100歲。13位患者均合併有嚴重的急慢性基礎疾病，包括腸壞死伴下消化道大出血、冠心病、心功能不全、心律失常、高血壓3級（極高危）、糖尿病、腎功能不全、腦梗死及後遺症、帕金森病、阿茲海默症。患者入院後，原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。

當局又通報指，上海新增本土確診病例261宗和無症狀感染者4390宗，其中185宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，75宗確診病例和4357宗無症狀感染者在隔離管控中發現。

在上海以外，北京新增本土確診42宗，河南14宗，廣東13宗，浙江10宗，吉林4宗，黑龍江4宗，江蘇3宗，江西3宗，遼寧2宗，湖南2宗，山東1宗，四川1宗。

本土無症狀感染者方面，在上海以外，遼寧新增99宗，江西38宗，江蘇26宗，河南26宗，浙江24宗，吉林20宗，河北19宗，山東14宗，北京8宗，廣東6宗，新疆4宗，雲南2宗，湖北1宗，廣西1宗。