疫情｜發現陽性感染者20人　江蘇江陰宣布：全市參照管控區管理

內地疫情持續，江蘇江陰市當局今日（4日）表示，昨日（3日）在全員核酸檢測工作中發現陽性感染者20人，宣布即日起全市參照管控區進行管理，市民非必須不出門、非必要不離江陰，每戶家庭每天可派1人外出不超過2小時購買必要生活物資。



當局稱，5月3日在周莊鎮應檢盡檢人員的核酸檢測中發現多名核酸檢測異常人員。當局組織開展全員核酸檢測工作，第一輪共採樣188.7萬人。目前共檢出陽性感染者20人，均在密接篩查、隔離管控和應檢盡檢人群中發現，

當局4日宣布，為阻斷疫情傳播，決定即日起全市參照管控區進行管理。嚴格人員外出管理，市民非必須不出門、非必要不離江陰。確須離開江陰的，需持有24小時內核酸檢測陰性證明。

當局規定，各級各類學校暫緩返校。除高三年級以外，暫停面授教學；除保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業外，其他企業進行全封閉管理；除保障市民生活必需的超市、農貿市場、醫療機構、藥店、餐飲企業（只提供外賣服務），其他營業場所、門店停業休業；商業樓宇、寫字樓等一律暫停開放，員工實行居家辦公。

當局又規定，除必要的就醫之外，原則上每戶家庭每天可派1人外出不超過2小時購買必要生活物資；所有市民需按要求有序參加核酸檢測，對不參加核酸檢測人員的健康碼賦「黃碼」。