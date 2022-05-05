疫情｜封校逾40天仍爆疫　3天錄177宗陽性遼寧高校稱「猝然破防」

疫情期間大多數內地高校採取封閉管理模式，惟已經封校逾40天的遼寧農業職業技術學院依然於近日爆發疫情，3天內更是發現177宗新冠肺炎陽性感染者。



已經封校逾40天的遼寧農業職業技術學院，3天內發現177宗新冠肺炎陽性感染者。（澎湃新聞）

據《每日經濟新聞》報道，遼寧營口5月1日至3日期間累計錄得186宗本土無症狀感染者，其中177人的現時住址為遼寧農業職業技術學院，代表疫情已在校內爆發。

對於校內爆疫，遼寧農業職業技術學院5月3日下午發布了《致全體同學和家長的一封信》，信中表示，自3月13日實行校園封閉管理以來，學校上下與新冠病毒鬥爭了40多天，「但最終，它還是猝然破防，波及學子，學校最不願也不忍看到的情況還是發生了！」學校還就此向學生及家長致歉。

信中又稱，目前校內物資儲備充足，重點場所環境採樣和消殺有序進行，留在校內的學生和轉運在外進行隔離的學生，均配備專門的黨員教師進行全程、全封閉陪伴。學校將以最快速度滿足學生的餐飲及其他生活需求。

學校為校內爆疫向學生及家長致歉。（遼寧農業職業技術學院微信公眾號）

另據《極目新聞》報道，有該校同學已被送完隔離檢疫，張同學（化姓）表示自己是5月2日晚上8時許被轉移到的校外隔離點，目前狀況還不錯，核酸檢測結果為陰性。陳同學（化姓）說，自己同樣是5月2日晚上乘坐巴士與同學一同轉移到校外隔離點，她並希望早日結束此次疫情回歸正常學習生活。

事件還引發當局高度關注，遼寧省委副書記、省長李樂成3日到遼寧農業職業技術學院視察，他表示及時啟動應急預案、及時進行轉運隔離，是學校疫情處置有力有序有效的關鍵因素。要迅速全面摸清風險人員底數，準確判定密接、次密接人員。

但至於為何在封校期間仍有疫情發生，當局與學校均未有作出進一步說明。