真．駕鶴西歸｜遼寧87歲老人逝世　仙鶴突入靈堂模仿人類鞠躬送行

日前，遼寧省盤錦市一戶農家家中87歲老人去世，設於家中的靈堂突然出現飛來一隻野生丹頂鶴，從門口步向老人的靈堂，模仿人類的動作對老人的靈堂鞠躬行禮。影片上傳網絡引發熱議，內地網民表示是「駕鶴西歸」真實版，認為老人生前一定做了很多善事。



據了解，野生丹頂鶴闖入時，一名男性家屬正在行跪拜禮。丹頂鶴進入靈堂時完全不怕人，站在一名男性家屬身後「排隊」，之後更學著男子的動作低頭鞠躬，看起來向在和過世的老人行禮。

老人家屬表示，丹頂鶴拜完老人後，轉身向大門走去但並沒有立刻飛走，而是在屋外徘迴至傍晚。期間還不時望向靈堂內，「神態看起來悲傷」。家屬也準備備食物給丹頂鶴。對於丹頂鶴的舉動，老人家屬也嘖嘖稱奇。

影片上傳後引發內地網民熱議，評論指出「這是積了多少陰德，才有仙鶴來謁靈？」、「萬物都有靈性」、「這是真的駕鶴西歸了」，但亦有網民質疑這是殯葬業者提供的新服務，「3000元（人民幣）仙鶴一定聽話，我聽說過這樣的服務」。對此遼寧省盤錦市林業和濕地保護管理局則闢謠，指出野生丹頂鶴屬國家一級保育類動物，不可能被殯葬行業訓練來從事服務。

管理局工作人員指出，不管是人工繁育還是野外馴化，都有專門的部門負責，從法律上來說，殯葬行業用丹頂鶴進行行業服務，也是不會允許的。

對於網友質疑影片中的丹頂鶴有腳環一事，管理局回應，鶴類繁育基地每年都會進行丹頂鶴的孵化、馴養和放飛，「遼寧省盤錦只是鶴類遷徙中間的一站，腳環應該是在數據統計過程中做的，每年對遷徙的鳥類做統計，知道他們的種群數量，習性以及越冬地等，起到對鳥類的一個監測作用。」管理局續指，不僅是丹頂鶴，包括其他野生動物，每年遷徙及放飛，都有一定的數據統計。