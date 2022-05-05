疫情｜北京市放寬入境隔離措施　隔離時間由21日減至17日

北京市昨日（4日）宣布，即日起縮短入境隔離時間為「10天集中隔離＋7天居家隔離」，或是14天集中隔離。此前，從北京口岸入境的人員需在14天集中隔離期滿後，繼續7天集中或居家隔離，期滿後再進行7天健康監測。

此外，北京市對於密接、次密和高風險人群方面的隔離措施也有所調整。



當局在疫情防控工作新聞發布會上表示，為更好落實「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，進一步科學精準做好疫情防控工作，根據Omicron潛伏期短、臨床症狀較輕的特點，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制決定，調整本市有關風險人員隔離管理措施。

在入境人員方面，入境口岸為北京的，調整為實施「10天集中隔離+7天居家隔離」。10天集中隔離期滿後，若目的地為北京，需閉環轉運至社區，實施7天居家隔離；在京無固定居所、不具備居家隔離條件的繼續實施4天集中隔離。若目的地不為北京，「10天集中隔離」後則需繼續實施4天集中隔離，之後方可離京。隔離期間，按規範進行核酸檢測與抗原自測。

入境口岸為內地其他地區的，若在當地集中隔離滿14天，即可參照國內人員政策進京；不滿14天，原則上不得進京；不滿14天進京的，居家隔離補足14天，不具備居家隔離條件的進行集中隔離。

在此前，從北京口岸入境的人員需在14天集中隔離期滿後，繼續7天集中或居家隔離，期滿後再進行7天健康監測。

當局又調整密接、次密和高風險人群方面的隔離措施，密接人員調整為實施「10天集中隔離+7天居家隔離」；次密人員實行「7天居家隔離」，不符合居家隔離條件的實行「7天集中隔離」；高風險人群實行「10天居家隔離+7天健康監測」。期間，按規範進行核酸檢測和抗原自測。