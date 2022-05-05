上海疫情｜1800多家重點工業企業復工率超7成 官方：加碼沒必要
上海昨日（4日）新增4651宗新冠肺炎本土個案，包括261宗確診病例和4390宗無症狀感染者，另增13人死亡。上海市人民政府新聞辦公室今日（5日）舉行疫情防控工作新聞發布會，會上介紹，昨日上海共劃分防範區48602個，涉及1647萬人，而當局會強化危急重症患者中西醫協同救治，並以「一人一策」為原則。對於企業復工條件有加碼情況，市經信委則表示沒必要也不應該，並透露1800多家重點工業企業復工率超7成。
新增本土個案中，185宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，75宗確診病例和4357宗無症狀感染者在隔離管控中發現。截至昨日24時，有512宗重型患者、99宗危重型在定點醫療機構接受治療。而新增本土死亡病例的平均年齡為82.77歲，13名患者均合併有嚴重的急慢性基礎疾病，包括腸壞死伴下消化道大出血、冠心病、心功能不全、心律失常、重度高血壓、糖尿病、腎功能不全、腦梗死及後遺症、帕金遜病、阿爾茲海默症，且均未接種過新冠疫苗，死亡的直接原因為晚期腫瘤或基礎疾病。
依據階段性篩查結果，昨日全市共劃分封控區11893個，涉及人口數234萬人；管控區20458個，涉及人口數451萬人；防範區48602個，涉及人口數1647萬人。
市衛生健康委副主任趙丹丹表示，當局不斷完善工作機制，包括建立重症患者早監測、早預警、早研判、早干預的救治工作機制，定點醫院配齊配強針對老年人救治所需的醫療人員和設備；建立市級定點醫院與16個區定點醫院間的聯動協作機制，為區級定點醫院提供人員、技術專業支撐，重點加強重症救治能力；建立救治專家組定點指導制度和定點醫院間的會診轉診機制，強化高風險患者早期識別篩查制度，對重症危重症患者進行病情評估，開展多學科查房。
趙又指，他們制定優化《上海市老年新型冠狀病毒感染中醫藥救治工作專家共識》，加強定點醫院重症、危重症中藥急救藥品配備，組建了一支市級多學科中醫專家組，並邀請張伯禮院士等國家工作組專家，每天舉行市、區定點醫院危重病例會診和討論，開展中西醫聯合查房。強化危急重症患者中西醫協同救治，按照「一人一策」原則，對重症、危重症患者開展辨證論治。
另一方面，對於積極構建「15分鐘核酸服務圈」，市發展改革委副主任陳石燕透露，全市截至昨晚共佈局設置近9000個各類核酸採樣點，其中4500多個點位已佈設完成開放，目前已經在為城市保供人員、復工復產企業和部分防範區居民提供核酸檢測服務，餘下的點位後續將根據疫情防控形勢發展以及復工復產需要，及時開放運營。
對於上海工業企業復工復產進展，市經濟信息化委總工程師張宏韜表示，剛剛過去的勞動節，復工復產的企業都保持繼續連續生產的狀態，工業企業復工復產有序推進，全市1800多家重點企業，復工率超過70%，其中首批660多家重點企業復工率超過90%。汽車、集成電路、生物醫藥等重點產業鏈持續恢復、提高產能，龍頭企業繼續保持穩定生產。總體來看，全市工業企業復工復產穩中向好，取得了一定進展。
至於部分企業通過各種途徑反映復工標準有些高，張宏韜表示，前期確實發現有些街鎮、園區擔心影響疫情防控，而對企業復工條件有加碼的情況，這沒有必要也不應該，他們將會同各區，協調街鎮、園區，按照全市統一要求來辦理。