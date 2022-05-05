上海疫情｜1800多家重點工業企業復工率超7成　官方：加碼沒必要

上海昨日（4日）新增4651宗新冠肺炎本土個案，包括261宗確診病例和4390宗無症狀感染者，另增13人死亡。上海市人民政府新聞辦公室今日（5日）舉行疫情防控工作新聞發布會，會上介紹，昨日上海共劃分防範區48602個，涉及1647萬人，而當局會強化危急重症患者中西醫協同救治，並以「一人一策」為原則。對於企業復工條件有加碼情況，市經信委則表示沒必要也不應該，並透露1800多家重點工業企業復工率超7成。



新增本土個案中，185宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，75宗確診病例和4357宗無症狀感染者在隔離管控中發現。截至昨日24時，有512宗重型患者、99宗危重型在定點醫療機構接受治療。而新增本土死亡病例的平均年齡為82.77歲，13名患者均合併有嚴重的急慢性基礎疾病，包括腸壞死伴下消化道大出血、冠心病、心功能不全、心律失常、重度高血壓、糖尿病、腎功能不全、腦梗死及後遺症、帕金遜病、阿爾茲海默症，且均未接種過新冠疫苗，死亡的直接原因為晚期腫瘤或基礎疾病。

依據階段性篩查結果，昨日全市共劃分封控區11893個，涉及人口數234萬人；管控區20458個，涉及人口數451萬人；防範區48602個，涉及人口數1647萬人。

上海市人民政府新聞辦公室舉行疫情防控工作新聞發布會。（影片截圖）

市衛生健康委副主任趙丹丹表示，當局不斷完善工作機制，包括建立重症患者早監測、早預警、早研判、早干預的救治工作機制，定點醫院配齊配強針對老年人救治所需的醫療人員和設備；建立市級定點醫院與16個區定點醫院間的聯動協作機制，為區級定點醫院提供人員、技術專業支撐，重點加強重症救治能力；建立救治專家組定點指導制度和定點醫院間的會診轉診機制，強化高風險患者早期識別篩查制度，對重症危重症患者進行病情評估，開展多學科查房。

趙又指，他們制定優化《上海市老年新型冠狀病毒感染中醫藥救治工作專家共識》，加強定點醫院重症、危重症中藥急救藥品配備，組建了一支市級多學科中醫專家組，並邀請張伯禮院士等國家工作組專家，每天舉行市、區定點醫院危重病例會診和討論，開展中西醫聯合查房。強化危急重症患者中西醫協同救治，按照「一人一策」原則，對重症、危重症患者開展辨證論治。

另一方面，對於積極構建「15分鐘核酸服務圈」，市發展改革委副主任陳石燕透露，全市截至昨晚共佈局設置近9000個各類核酸採樣點，其中4500多個點位已佈設完成開放，目前已經在為城市保供人員、復工復產企業和部分防範區居民提供核酸檢測服務，餘下的點位後續將根據疫情防控形勢發展以及復工復產需要，及時開放運營。

全市工業企業復工復產穩中向好。圖為5月1日，在上海市金山區張堰鎮上海起帆電纜股份有限公司電纜生產線上工作的工人。（新華社）

對於上海工業企業復工復產進展，市經濟信息化委總工程師張宏韜表示，剛剛過去的勞動節，復工復產的企業都保持繼續連續生產的狀態，工業企業復工復產有序推進，全市1800多家重點企業，復工率超過70%，其中首批660多家重點企業復工率超過90%。汽車、集成電路、生物醫藥等重點產業鏈持續恢復、提高產能，龍頭企業繼續保持穩定生產。總體來看，全市工業企業復工復產穩中向好，取得了一定進展。

至於部分企業通過各種途徑反映復工標準有些高，張宏韜表示，前期確實發現有些街鎮、園區擔心影響疫情防控，而對企業復工條件有加碼的情況，這沒有必要也不應該，他們將會同各區，協調街鎮、園區，按照全市統一要求來辦理。