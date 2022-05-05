教育部：9月起中小學生要學煮飯、修家電　網民：比死讀書強多了

中國教育部日前印發義務教育課程方案和課程標準（2022年版），其中《義務教育勞動課程標準（2022年版）》，將勞動從原來的綜合實踐活動課程中完全獨立出來。2022年秋季開學起，勞動課將正式成為中小學的一門獨立課程。



勞動課程內容共設置十個任務群，各任務群由若干項目組成。其中，日常生活勞動包括清潔與衛生、整理與收納、烹飪與營養、家用器具使用與維護四個任務群；生產勞動包括農業生產勞動、傳統工藝製作、工業生產勞動、新技術體驗與應用四個任務群。還有服務性勞動-現代服務業勞動、公益勞動與志願服務。

據了解，義務教育勞動課程以豐富開放的勞動項目為載體，重點是有目的、有計劃地組織學生參加日常生活勞動、生產勞動和服務性勞動，讓其動手實踐、出力流汗，接受鍛煉、磨煉意志，培養學生正確的勞動價值觀和良好的勞動品質。根據義務教育課程方案，勞動課程平均每星期不少於1課時，用於活動策劃、技能指導、練習實踐、總結交流等。

網民點睇：

無非累家長，要麼學校統一教一下

必要生存技能，不能一被關起來就差點餓死

孩子們多學一些日常生活知識，比天天死讀書強多了

現在的很多成年人都不會做飯，這個很好，加強了學生的動手能力，以後都能知道怎樣做飯 ​

