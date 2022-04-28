教育部新方案體育課時比例高於外語　會取代英語成為第三主科嗎？

近日，教育部印發《義務教育課程方案和課程標準(2022年版)》。

值得注意的是，體育佔比達到10%至11%，僅次於語文、數學，英語佔比則降到6%至8%。不少網民熱議，體育課是否會取代英語課成為「第三主科」。



在教育部公布的調整方案中，語文的佔比為20%至22%，數學為13%至15%。英語科目的開課年級和學習基礎有變，包括小學一、二年級不允許開設英語課，直到三年級才可以；即使開設英語課，課程佔比僅有6%至8%，和語文、數學形成鮮明對比。

在方案中，體育更名為「體育和健康」，佔比達到10%至11%，比生物、物理、化學及英語明顯高出許多。

學生在操場上跳繩。（新華社）

《揚子晚報》報道，針對體育是否取代英語成為「第三主科」的問題，南京理工大學動商研究院院長王宗平教授解釋，目前印發的《義務教育課程方案和課程標準》是2022年版，其實在2001年版和2011年版中，體育的課時佔比已經是10%至11%。單從課時來看，從2001年開始，體育就一直超過6%至8%的英語，排在第三位。

至於為何近日才有人認為體育成為主科，王宗平表示，是因為各學校在落實時存在不足，語文、數學、外語等真正的主科會加課時，甚至會擠占體育課的時間。

王宗平認為，除了雲南省外，大部分地區仍未將體育當成「第三主科」。2019年12月，雲南省發布中考新政，從2020年秋季學期入學的七年級學生起實行新政。在700分的滿分中，語文、數學、英語和體育各佔100分，其中體育的分值是從原本的50分增加到了100分，佔總分的14.29%。

他指出，大多數城市，體育在中考的分值佔比並沒有和課時佔比相匹配，原因是體育課缺少完善的社會評價體系。他建議，若要真正提高體育的重要性，地方政府首先要在中考中提高體育分值；其次，學生的體育中考成績要有區分度；第三，學生可以自主選擇體育項目，例如球類、田徑類、體操類等等。此外，要讓體育成為高考的選考科目，把「考與不考」的選擇權給予學生。