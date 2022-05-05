內媒：涉受賄近700萬　全國人大前常委于志剛羈押期間因病猝逝

內媒財新網今日（5日）報道，曾任全國人大常委會委員、中國政法大學副校長的于志剛，在遼寧省公安廳看守所羈押期間，在周二（3日）因病死亡，終年49歲。

于志剛在去年被「雙開」，此前被控受賄折合人民幣691萬餘元，他當庭表示認罪悔罪。



財新網報道指，曾任全國人大常委會委員、中國政法大學副校長的于志剛因病死亡。（中國政法大學官網）

財新網的報道引述消息指，于志剛死前被羈押在遼寧省公安廳看守所。5月2日早晨6時，于志剛準時起床活動，還曾和同室被羈押者下象棋，後感到眩暈，遂被扶到床上。送醫後，于志剛被診斷為腦幹大面積出血，約於5月3日晚上11時許不治病亡。

于志剛本身是刑法學者，2015年任中國政法大學副校長；直至2018年當選第十三屆全國人大常委會委員、全國人大憲法和法律委員會委員，正式轉入仕途。

2021年6月，于志剛被「雙開」。官方通報指于志剛喪失紀法底線，違背師德師風，頂風違反中央八項規定精神，收受禮品禮金，接受他人安排的宴請、旅遊；組織觀念淡薄，不如實報告個人有關事項；公權私用，搞權錢交易；利用職務便利為他人謀取利益，並非法收受他人財物。

于志剛此前被控受賄折合人民幣691萬餘元，他當庭表示認罪悔罪。（新華社）

2021年11月，于志剛受賄案在瀋陽中院一審開庭審理。瀋陽市檢察院指控，2013年至2017年，于志剛利用擔任中國政法大學教務處處長、副校長等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受財物共計折合人民幣691萬餘元。于志剛當庭表示認罪悔罪。該案至今未有公開宣判的消息。