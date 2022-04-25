孫小果被執行死刑2年　最高檢透露原本僅一兩名檢察人員問責

距離孫小果被執行死刑已過去將近兩年，涉及案件的更多細節被披露。



4月22日，中共中央宣傳部舉行「中國這十年」系列主題首場新聞發布會，介紹中共十八大以來政法改革舉措與成效。

中國最高檢副檢察長、二級大檢察官楊春雷在發布會上透露，雲南問責涉「孫小果案」的檢察人員原本僅限於一、兩人，是最高檢黨組「拍板」增加了問責檢察人員的數量，最終分別處理了12人。

2019年10月14日，雲南省高級人民法院依照審判監督程序對孫小果強姦、強制侮辱婦女、故意傷害、尋釁滋事一案依法再審開庭審理。

近500名警力前後調查了9個月的時間，2019年12月23日，雲南省高級人民法院對孫小果在1997年犯下的數宗強姦罪，進行了再審。終審判決，處以孫小果死刑，其母親孫鶴予和其繼父李橋忠分別被判處有期徒刑20年和19年。2020年2月20日，孫小果被執行死刑。

此前，孫小果一次次逃出法網，都因為一張無形的「關係網」，該案牽扯出了一系列的公職人員和重要關係人，有19人因此獲刑二年至二十年。

這19人中，除了孫小果繼父、孫小果母親之外，還有雲南省司法廳原巡視員羅正雲，雲南省高院審判委員會原專職委員梁子安，雲南省高院審判委員會原專職委員田波，雲南省監獄管理局原副局長朱旭，雲南省公安廳刑事偵查總隊原副總隊長楊勁松，昆明市中院刑二庭原副庭長陳超等。

此外，2019年12月5日，雲南省紀委監委通報：雲南省人大常委會原委員、內務司法委員會原主任馮家聰被黨內嚴重警告處分；雲南省審計廳原黨組書記、廳長劉明被黨內嚴重警告處分；雲南省人民政府原參事鄭蜀饒被黨內嚴重警告處分；雲南省高級人民法院原院長孫小虹被黨內警告處分；雲南省人民檢察院黨組副書記、副檢察長許紹政被黨內警告處分；2019年12月14日，雲南省高級人民法院原黨組書記、院長趙仕傑被留黨察看一年處分，按二級巡視員確定其退休待遇。

值得注意的是，在雲南省檢察系統內，被問責的不僅僅是許紹政一人。2021年1月28日上午，在雲南省第十三屆人民代表大會第四次會議第二次全體會議上，雲南省人民檢察院檢察長王光輝向大會作《雲南省人民檢察院工作報告》。《報告》透露，雲南省檢察院成立專門調查組，對孫小果服刑期間檢察監督不到位等問題展開自查，對履行監督責任不力的12名檢察人員進行問責。