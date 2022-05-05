疫情｜北京多個地鐵站落閘　「五一」長假後首日返工現騎行人潮

為配合疫情防控，北京市13條地鐵線路的60多個地鐵站周三（4日）起實施出入口封閉管理，朝陽區158條巴士線路亦採取繞行、停運措施。「五一」長假後上班首日，大批北京市民選擇騎行上班。



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結束了5天「五一」長假後，內地迎來節後首日上班。因應部分地鐵出入口落閘關閉，部分北京市民選擇騎共享單車到另外較近的地鐵站，亦有人乾脆選擇騎行上班。據《北京頭條》報道，早上7時30分左右，地鐵6號線常營站出入口外就停滿共享單車，甚至一度導致道路上私家車無法正常通行。

有騎共享單車到常營站搭乘地鐵的市民表示，自己平日在八通線管莊站搭乘地鐵，但由於八通線封閉，自己只能騎共享單車到此搭6號線，「儘管有政策說要居家辦公，但不是每個公司的每個崗位都能居家的，這也是沒辦法。」

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為應對使用共享單車人數大幅增加，多間共享單車公司還加強了對車輛運力的調配以及消毒工作。有「哈囉單車」負責人表示，運維人員正對共享單車進行持續巡視、不分品牌無差別消殺。4日晚上，該公司安排4000餘輛消殺完畢的單車，投放到朝陽區不同位置。

另據北京市交通委官網數據，截至周四（5日）早8時，北京道路交通指數僅為3.1，屬於基本暢通等級，多條主幹道、城市環路的交通運行情況良好，未有出現大規模的排隊擁堵情況。

此外，自5日起，北京市交通委要求網約車平台減少向全市的封控區、管控區、臨時管控區、防範區以及朝陽區朝陽路以南區域「派單」；市民乘搭地鐵巴士等公共交通工具，需持有7日內核酸檢測陰性證明。