疫情｜內地增4628宗本土個案　上海佔大多數並增12人病逝

國家衛健委公布，內地昨日（5日）新增356宗本土確診及4272宗本土無症狀感染者，即共有4628宗本土個案，其中上海新增245宗本土確診及4024宗無症狀感染者。另新增死亡病例12宗，均為本土病例，在上海。



在疫情重災區上海，181宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，64宗確診病例和4001宗無症狀感染者在隔離管控中發現。另新增境外輸入性無症狀感染者2宗，均在閉環管控中發現。

死亡病例方面，平均年齡84.08歲，最小年齡59歲，最大年齡95歲，均合併有嚴重的慢性基礎疾病以及惡性腫瘤，包括原發性肝癌伴轉移、冠心病、心功能不全、心律失常、高血壓3級（極高危）、腦梗死及後遺症、阿爾茲海默症、糖尿病、腎病綜合徵等。患者入院後，原發疾病加重，搶救無效死亡。死亡直接原因均為基礎疾病。

在上海以外，本土病例為北京55宗，河南24宗，廣東13宗，河北4宗，黑龍江4宗，遼寧2宗，吉林2宗，江西2宗，湖南2宗，江蘇1宗，重慶1宗，貴州1宗。

本土無症狀感染者方面，在上海以外，為遼寧61宗，河南55宗，江蘇47宗，浙江24宗，北京17宗，江西15宗，吉林12宗，河北7宗，山東5宗，雲南2宗，福建1宗，廣東1宗，貴州1宗。

截至昨日24時，各地現有確診病例11515宗（其中重症病例659宗），累計死亡病例5153宗，累計報告確診病例218945宗。