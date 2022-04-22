疫情｜梁萬年：中國具備「動態清零」能力　堅持保障人民生命安全

內地的本土疫情持續，當局多次強調堅持「動態清零」方針。國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年周五（22日）接受央視採訪時再稱，中國具備實現「動態清零」的能力和條件，堅持「動態清零」總方針不動搖最大限度保障了人民生命安全和經濟社會發展。



梁萬年指，中國具備實現「動態清零」的能力和條件。（新華社）

梁萬年指，Omicron絕不等同於大號流感，衡量一個病毒的嚴重程度要綜合考慮傳播力和所導致的重症和死亡，Omicron的傳播力遠大於流感和此前的新冠其他變異株。在沒有防護措施的情況下，平均一個人可以平均傳播9.5個人。

梁萬年續指，從病死率來看，全球的流感平均病死率為0.1%，而Omicron變異株的病死率，真實世界數據顯示平均病死率是0.75%左右，約為流感的7到8倍，老年人群特別是8歲以上的老年人群病死率超過10%，是普通流感的近百倍。

梁萬年強調，中國「動態清零」總方針的核心在於在當前無法消滅病毒也無法徹底阻止感染發生的情況下，對疫情發現一起撲滅一起。中國現階段通過實施「動態清零」來贏得時間做好準備，這其中包括深化對病毒的認識、更廣泛的疫苗接種以及研發更有效的藥物等。