湖南長沙塌樓｜少女教科書式自救　保存僅有水源廢墟下熬過88小時

4月29日，湖南長沙一幢8層樓高居民自建房倒塌。截至周四（5日）凌晨，已有10人獲救、5人遇難。

其中，在意外中生還的21歲少女小圓（化名），就憑藉教科書式的自救操作，在廢墟下熬過88個小時。



小圓是事故中獲救的第9名被困者，於5月3日凌晨4時15分被救出。她在倒塌的狹小空間內被困88個小時，遠遠超過72小時的黃金救援期。現場搶險救援攻堅組指揮員文鵬表示，小圓獲救時的身體和精神狀態都比較好，「這讓我們很驚喜」。

小圓憶述，樓宇倒塌時她正躺在床上，當下她意識到身邊的半壺水，無疑是最珍貴的保命物資。於是，她開始有計劃地履行喝水計劃，「每一次喝一小口」。直到被救出時，她的半壺水仍有餘量。

除了喝水，床上的被鋪也是她的自救法寶，「熱的時候我就不蓋，感覺冷的時候我就趕緊包裹在身子上」。在被困的近4天內，事發地晝夜溫差較大，小圓就隨時根據身體的感受蓋被，令身體不會失溫。

在等待救援期間，小圓終於聽到離自己不遠處的動響，於是她摸到附近的一塊硬物敲擊身邊的牆身，發出求救信號，「聽到外面聲音比較嘈雜時，我就不敲，因為敲了外面也聽不到。感覺救援人員比較近或是安靜的時候，我就有規律地敲，很快就得到了回應」。

在樓宇倒塌後，小圓的手機未能收到訊號，但她不認為手機失去功能，反而是用於查看日期和時間。而在「計劃用電」的情況下，即使小圓已被困88小時，其手機仍有剩餘電量，「我非常清楚自己被困了多久，所以不至於驚慌失措。我不會去解鎖手機，想知道時間了就看一眼」。