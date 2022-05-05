湖南長沙塌樓｜目前共救出10名倖存者　已證實26人罹難

湖南長長沙8層高居民自建房倒塌事故引發廣泛關注，事故發生後當局即時展開搜救工作。5月5日晚間9時，湖南長沙居民自建房倒塌事故第6次新聞發布會舉行。發布會通報，截至目前共救出10名被困者，發現26名遇難者。



4月29日中午，位於望城區金山橋街道的一幢8層高居民自建房發生倒塌事故，造成多人被困、失聯，早前已有9人陸續獲救並送院醫治。

據官方早前通報，事故發生後，初步核實房屋內受困人員23人，另外排查顯示事發地附近有39人失聯。

儘管已經過了72小時黃金救援時間，但搜救工作仍在進行中。及至周三（4日）晚上8時40分左右，即事發後的第128個小時，當局在搜救現場發現第10名被困人員的生命跡象，並於5日凌晨，即事發後的第131個小時將其救出送院。

一名現場救援人員介紹，上述被救人員是一名女性，被救出時神志清醒，已第一時間送院醫治。亦有現場救援人員表示，與獲救者進行了簡單的對話，「她也非常高興，也一直感謝我們，鼓勵我們。」

據了解，自5月3日開始，事故救援工作就根據現場情況，在防止次生災害發生的同時，對倒塌建築的構建物進行逐層剝離，並同步進行生命體徵探測，做到「剝離一層、探測一遍」。當局表示，將不放棄任何一個挽救生命的機會，盡最大努力、想一切辦法做好搜救工作。



5月5日晚間9時新聞發布會上指出，截至5日下午4時，醫院已收治10名救出的傷患，除5日凌晨救出的第10位傷患還未脫離危險期外，其餘9人病情穩定。