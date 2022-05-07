稱「成本可控的清零更有意義」　胡錫進發文反對不斷封城惟遭刪

面對疫情內地當局已多次強調要堅持「動態清零」方針不動搖，中共總書記、國家主席習近平周四（5日）主持召開疫情防控會議，強調要堅決同一切歪曲、懷疑、否定中國防疫政策的言行做鬥爭。

值得注意的是，官媒《環球時報》前總編輯胡錫進亦於同日發表名為《北京，背水一戰》的評論文章指，只有成本可控的清零才更有意義，中國不能用不斷封城來維繫新冠病毒的低傳播，否則後果更加嚴重。惟該篇文章發布不久後就被刪除。



胡錫進近日發表名為《北京，背水一戰》的評論文章指，只有成本可控的清零才更有意義。

文章指，清零很重要，但只有成本可控的清零才更有意義，才能鼓舞全國，起到示範作用。北京市為了控制成本做了很多探索，朝陽區目前仍不封區，算是很英勇的決策。

文章又指，一旦抗疫付出的經濟成本比疫情傳播對經濟造成的打擊還要大，情況就會變得很糟糕。「我們肯定不能用不斷封城、切斷中國地區之間的人員聯繫來維繫新冠病毒的低傳播，那樣所導致的後果將比我們在世界其他國家看到的疫情失控後果更加嚴重。經濟困頓會帶來一系列國內問題，也會惡化中國的國際處境。」

文章強調，上海失陷了，北京如果也守不住不搞大範圍休克療法的底線，那麼人們對抗疫的綜合信心將受到沉重打擊，社會心理的防線將被擊穿。所以北京市或者築牢低成本抗疫的底線，或者把實情告訴整個中國社會。前者需要智慧，後者需要勇氣。

相關文章發布不久後，胡錫進的微信公眾號就顯示「該內容已被發布者刪除」。及至周五（6日），胡錫進又發表文章指，「在每一個特殊的時刻，相信黨中央，堅決跟著中央的大政方針走，這是理性，也是信仰。」