習近平主持疫情防控會議　指堅決同否定中國防疫政策言行做鬥爭

周四（5日），中共中央政治局常務委員會召開會議，分析當前內地的新冠肺炎防疫形勢，中共總書記、國家主席習近平主持會議並發表重要講話。據了解，這是繼3月17日後中共中央政治局常委會今年第二次就防疫工作召開會議，央視《新聞聯播》對事件進行5分鐘的頭條報道。



5日的新聞聯播對會議進行頭條報道。（央視）

據《新聞聯播》報道，本次會議首先肯定了中國的防疫方針和成果，會議指出，今年3月以來，經過全國上下同心、並肩作戰，經受住了武漢保衛戰以來最為嚴峻的防控考驗，取得了階段性成效，「打贏了武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰。」

會議又指，經過實踐證明，中國的防疫政策是經得起歷史檢驗的，防控措施是科學有效的，因此要堅持「動態清零」，最大程度保護人民生命安全和身體健康。

惟近期有聲音表示要「躺平」防疫、「與病毒共存」，會議就此強調，要堅決同一切歪曲、懷疑、否定中國防疫政策的言行做鬥爭。目前全球疫情仍處在高位，病毒還在不斷變異，疫情的最終走向還存在很大不確定性，遠沒有到可以「歇口氣、鬆鬆腳」的時候。

會議就此強調，要堅決同一切歪曲、懷疑、否定中國防疫政策的言行做鬥爭。（新華社）

會議續指，中國是人口大國，老齡人口多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，放鬆防控勢必造成大規模人群感染，出現大量重症和病亡，經濟社會發展和人民生命安全、身體健康將受到嚴重影響。

會議還特別提到，要堅決克服認識不足、準備不足、工作不足問題，堅決克服輕視、無所謂、自以為是等思想。各級黨委政府和社會各方面要把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，自覺在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致，克服麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理、松勁心態。