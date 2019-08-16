【逃犯條例】李嘉誠的「黃台之瓜　何堪再摘」　內地網民咁樣睇

長和系資深顧問李嘉誠周五（16日）以「一個香港市民」名義，在本港多份報章刊登兩款廣告，第一款廣告引用李嘉誠多次用以警惕港人的名句「黃台之瓜 何堪再摘」。第二款則明確反暴力，並寫有「最好的因 可成最壞的果」、「以愛之義 止息怒憤」。 今次是自6月9日香港反對修訂《逃犯條例》引發連串示威浪潮以來，李嘉誠首度表態。 對於李嘉誠的表態，內地傳媒、官媒都有大篇幅報道，微博上亦引來不少網民留言討論。

第一款廣告的內容簡潔，只寫有「正如我之前講過：『黃台之瓜，何堪再摘。』」。至於第二款廣告，中間有反暴力標誌，右側寫有「愛中國．愛香港．愛自己」，左側有「愛自由．愛包容．愛法治」，上方是「最好的因 可成最壞的果」，下方是「以愛之義 止息怒憤」。

第一款廣告是「黃台之瓜，何堪再摘」。

第二款廣告是反對暴力。

內地傳媒及官媒對此事的報道，大致都是事實描述上述兩款廣告的內容，同時有提到香港地產建設商會早前在報章刊登的強烈譴責暴力及破壞聯署聲明，以及提到其後四大地產商長江集團、新地、恆地及新世界發展分別再登報重申立場。

內地網民熱烈討論李嘉誠的表態

李嘉誠的表態引起內地網民的熱烈討論，不少網民都感歎終於「超人都發話了」，但亦有網民抱怨太遲表態，「是不是有些晚了」、「早幹嘛去了？」。

至於對內容的看法，網民的評論各有不同。有些網民指「一個年齡那麼大的老人，敢在這風口浪尖上發聲愛國愛港，就很值得尊敬了」、「首先愛中國，承認香港是中國的，和平穩定的香港才有利於香港經濟發展！這點李嘉誠當然看得清！」；亦有網民認為李嘉誠是「模稜兩可」，「看似正義凜然，其實啥都沒說」，甚至稱「黃台之瓜，何堪再摘，這個典故是映射母親殘害孩子的，所以這句話是甚麼居心？」、「麻煩請解釋一下『最好的因』是甚麼？」

李嘉誠以前已講過「黃瓜」，源自唐代武則天時期

值得一提是，李嘉誠早在2016年的業績記者會上，就用「黃台之瓜 何堪再摘」來勸戒香港人，縱對政府有不滿，應從香港大局利益出發，不要傷害香港。

李嘉誠在2016年3月的長和系業績記者會上，曾以「黃台之瓜 何堪再摘」勸戒港人。（資料圖片）

「黃台之瓜 何堪再摘」出自唐代「章懷太子」李賢，其是武則天次子。李賢在兄長李弘死後當上高宗的太子，但終日被野心勃勃的母後武則天逼得不能安枕，最後更被廢為庶人及賜死。李賢生前留下一首《黃台瓜辭》，「種瓜黃台下，瓜熟子離離。一摘使瓜好，再摘令瓜稀。三摘尚自可，摘絕抱蔓歸」，藉此勸告武則天不要再對自己的子女趕盡殺絕。

（綜合報道）