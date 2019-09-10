【逃犯條例】內媒報道「李嘉誠再發聲」　網民：網開一面置法律何地

反修例風波持續不斷，香港首富李嘉誠早前登報呼籲停止暴力，並寫上「黃台之瓜，何堪再摘」八字。他周日（8日）出席活動時再次表態稱，希望香港人能夠渡過這個難關，亦盼年青人能體諒大局，並呼籲執政者都能夠對未來主人翁網開一面。 對此，內地新聞時評網站《觀察者網》周二（10日）刊登了題為《李嘉誠再發聲》的文章，梳理了李嘉誠及其次子李澤楷對香港局勢的數次表態，但就未對其言語作出評論。官媒《環球網》的微信公號也轉載了此文章，標題為：《李嘉誠。》。

李嘉誠籲年青人能夠體諒大局。（網上片段截圖）

內媒的報道稱，李嘉誠當日到大埔慈山寺參加法會，稱很擔心現在的衝擊再繼續下去，「非常不好」；他還稱，希望香港人能夠渡過這個難關，「年輕人能夠體諒大局，而執政者也能對我們『未來主人翁』網開一面。」

報道又指，慈山寺發言人證實，李嘉誠當晚前來與超過1000名民眾為香港祈福；他對近期社會暴力升級、對法治造成衝擊表示不能接受並非常擔心，認為社會共存要推己及人，希望大家能渡過難關，各方體諒大局，為香港著想。

報道最後還提到，8月16日，李嘉誠在香港多家報紙刊登廣告，其中一則寫有「黃台之瓜，何堪再摘」，另一則呼籲反暴力，並寫有「愛中國、愛香港、愛自己；愛自由、愛包容、愛法治」，「以愛之義，止息怒憤」，落款是「一個香港市民李嘉誠」。至9月5日，李嘉誠次子李澤楷也登報呼籲香港要停止暴力，以法治恢復社會秩序，稱香港長期繁榮穩定，繫於「一國兩制」行穩致遠，對於暴力行為致百業凋敝、社會撕裂，深感痛心。

《香港01》記者觀察到，《觀察者網》10日在其官方微博也發布這篇文章，並引來大批網民熱議。不少人對李嘉誠「網開一面」之說表達不滿，紛紛留言稱「法治社會，沒有網開一面」、「不可以網開一面，法律面前人人平等」、「也請李（嘉誠）先網開一面，將房價降半吧」。而以發起集體性網絡「洗版」而聞名的內地網軍「帝吧」官方微博也轉載這篇帖文，並質問「以德報怨，何以報德？」

此外，還有許多內地網民認為李嘉誠的言論體現出他「兩面派」的特點，「黑臉白臉都讓你唱了」、「錢你掙了，好話都讓你說了」。