內地南方將迎入汛最強降雨　多地面臨山洪災害　廣東雨量或破記錄

今日（9日）起，廣東省氣象局預計，南方地區將步入長達5天的一個密集降雨期，江南和華南等地將迎來今年入汛以來最強降雨過程，日降雨量普遍將達到大雨到暴雨，局部地區可達大暴雨或特大暴雨。

氣象局預計，5月10-13日廣東將有大範圍持續性暴雨到大暴雨，可能是今年以來廣東強度最強、範圍最廣、持續時間最長的強降雨。



江南華南將迎今年入汛以來最強降雨

中國氣象局預計，江南南部、華南等地將迎來今年入汛以來最強降雨過程，長江以南大部地區的最大日降雨量可達到大到暴雨，中國氣象局已經進入三級應急響應狀態。

據中國氣象局預報，9日至13日，江南、華南及貴州、雲南等地有大到暴雨，江南南部、華南等地的部分地區有大暴雨，預計大部累計降水量50～70毫米，江南南部至華南大部100～200毫米，廣西中北部、廣東中北部和沿海地區局部地區有超過300毫米特大暴雨，上述地區還將出現短時強降雨、雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

專家：冷暖空氣交匯 降雨長雨量大 廣東雨量或破記錄

中央氣象台首席預報員陳濤表示，9日至13日，內地南方地區將出現今年入汛以來最強的一次降雨過程。此次降雨過程，降雨時間長、局部地區降暴雨，降雨範圍也比較廣。

他分析，最強時段將出現在10日至12日，降雨集中在江南南部和華南，廣東和廣西的局部站點的日降雨量，有可能達到或者突破歷史極值。

隨著這次強降雨過程的發生，整個南方地區將陸續進入多雨的時期。

廣東方面，從5月9日開始，新一輪降雨將來襲。廣東省氣象局預計，5月10日，韶關、清遠、茂名、河源和珠江三角洲中北部市縣陣雨轉大雨到暴雨，局部大暴雨；其餘市縣有雷雨，局部大雨；部分市縣早晚有霧。

11日-12日，廣東省大部分市縣有暴雨到大暴雨，局部地區有特大暴雨；雷州半島有大雨，局部暴雨；13日，珠江三角洲中南部、粵東、粵西市縣有暴雨到大暴雨；其餘市縣有大雨，局部暴雨。冷空氣影響，全省氣溫明顯下降。

連日降雨，氣象局請民眾近期盡量避免到山區遊玩。（廣東省氣象局）

廣東省氣象局分析，從雷達圖可見，目前廣東上空的降雨主要以分散性陣雨為主，總體雨強不大，但外出仍需注意行車安全；另外，連日降雨，山區地質災害風險較高，氣象局請民眾近期盡量避免到山區遊玩。

陳濤分析，受降雨影響，廣西東部和北部、廣東中部、福建西南部、江西南部、湖南南部等局部地區發生地質災害、山洪的氣象風險較高。

水利部指，南方強降雨可能導致部分河流超警。水利部前日（8日）發布氣象水文預測，受明（9日）起的強降雨影響，廣西與廣東兩地部分河流、湖南湘江、江西贛江上游、福建富屯溪等河流可能發生超警洪水。

廣東省委書記李希6日到廣州及省氣象局、省應急管理廳調研。李希表示，當前廣東省已進入主汛期，責任重大，要堅決維護社會大局安全穩定，以實際行動迎接黨的二十大召開。

李希強調，廣東省要加強自然災害防治；加強安全生產監管，組織好安全隱患大排查大整治，全面落實安全生產責任制，建立安全生產預防控制體系，守住不發生重特大安全事故的底線；加強應急演練和救援準備工作；應急管理、水利、氣象等有關部門要各司其職、密切配合。