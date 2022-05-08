30省人口數據公布　多省常住人口負增長　廣東出生人口最多

截至5月6日，據內地媒體《中新財經》統計，除了吉林之外，已經有30個省份公佈了2021年人口數據，多個省份常住人口負增長。

國家統計局的數據顯示，2021年末全國人口14.12億人，比上年末僅增加48萬人。不少省份的常住人口已經出現了負增長，黑龍江、河北、甘肅、內蒙古、北京、貴州、陝西、山西、江西等地常住人口有所減少。



其中，黑龍江2021年末常住總人口3125.0萬人，比上年減少46.0萬人；河北減少16萬人，甘肅減少11萬人，內蒙古減少2.83萬人，北京減少0.4萬人，貴州減少6萬人，陝西減少1萬人，山西減少10.02萬人，江西減少1.46萬人。

江西省統計局分析指出，江西省人口總量下降，主要受出生人口下降和人口淨流出規模繼續擴大影響。出生人口下降主要是受婚育年齡推遲、「二孩政策」效應減弱、「三孩政策」還未顯現等因素影響。2021年全省出生人口37.70萬人，比2020年的42.74萬人減少5.04萬人，出生人口自上世紀50年代以來首次低於40萬人。

不少省份的常住人口已經出現了負增長，黑龍江、河北、甘肅、內蒙古、北京、貴州、陝西、山西、江西等地常住人口有所減少。（中新財經製圖）

10省份人口自然負增長，包括黑龍江、遼寧、重慶、內蒙古、湖南、湖北、上海、江蘇、河北和山西。多個省份自然增長率是多年來首次轉負。其中，江蘇人口自然增長率為- 1.12‰，這是1949年中華人民共和國建國以來，江蘇年度人口自然增長率首次轉負。

從全國來看，2021年人口自然增長率為0.34‰，比2020年下降1.11個千分點。國家統計局分析，人口增長持續放緩是由於出生人口繼續減少，這主要受育齡婦女人數持續減少，生育水平繼續下降影響。

2021年15—49歲育齡婦女比2020年減少約500萬人，其中21—35歲育齡婦女減少約300萬人。另外，受生育觀念轉變、初婚初育年齡推遲(10年推遲約2歲)等多方面的影響，2021年育齡婦女總和生育率繼續下降。

東北地區人口自然增長率低

黑龍江、遼寧的人口自然增長率較低，黑龍江人口出生率為3.59‰，死亡率為8.70‰，人口自然增長率為-5.11‰。遼寧全年出生人口20.0萬人，出生率4.71‰；死亡人口37.7萬人，死亡率8.89‰；人口自然增長率-4.18‰。

國務院發展研究中心公共管理與人力資源研究所研究室主任、研究員馮文猛表示，出生和死亡情況會影響人口自然增長率。東三省人口出生率比較低，死亡率相對較高。

馮文猛指出，出生率比較低，是因為東北三省人口中，年輕人口較少，這主要是東北地區近些年人口外流情況比較嚴重，當地氣候因素、近些年的經濟增長及就業等問題導致大批年輕人外流，婚育期人口的下降自然導致生育減少。

死亡率較高，是因為年輕人口外流也導致東北地區老齡化程度相對更高，老年人數量相對多，也導致死亡人數相對增加。所以，出生率下降、死亡率上升，就導致人口自然增長率比較低。

廣東出生人口最多

數據顯示，廣東2021年末全省常住人口12684萬人，比上年末增加60萬人。全年出生人口118.31 萬人，出生率9.35‰；死亡人口61.12萬人，死亡率4.83‰；自然增長人口57.19萬人，自然增長率4.52‰。

廣東也是全年出生人口唯一在百萬人以上的地區。根據國家統計局數據，2021年全國出生人口1062萬人，照此計算，廣東的出生人口佔全國出生人口的比重達到了11%。

廣東出生人口最多，馮文猛認為，廣東從改革開放以來一直是主要的人口流入地，大量的年輕流動人口流向廣東，因此從當前的年齡結構來看，廣東是相對比較年輕的省份，流入廣東打工的年輕人，陸續到了結婚生育的年齡，所以，生育小孩數量也比較多。

浙江淨增人口最多

從常住人口的增量來看，佔據第一的並不是出生人口最多的廣東，而是浙江。

數據顯示，浙江2021年末全省常住人口為6540萬人，增加72萬人，這超過了廣東的60萬人的增量。浙江2021年出生人口為44.9萬人，死亡人口為38.4萬人，自然增加人口僅為6.5萬人。因此，浙江人口的增長主要還是受益於人口流入。

浙江近年為了「搶人才」，除了杭州市區，全面放開專科以上學歷畢業生的落戶限制，杭州的落戶條件為本科以上學歷。

馮文猛分析，長期以來，浙江民營經濟非常有活力，近些年的平台經濟也發展迅猛，經濟發展一直充滿活力，產生大量的就業機會，吸引人才流入。而且，浙江近些年包括戶籍在內的制度改革力度也很大，公共服務水平較高，地區發展比較均衡，成為首個共同富裕示範區，對人口的吸引力愈發增強。