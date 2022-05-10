美國務院網站刪除「台灣是中國一部分」　學者：美國掏空一中政策

據台媒《聯合報》報道，美國國務院5月5日更新網站上關於美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet），移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」，新增「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」；對此，美國國務院發言人回應指出，美國的一個中國政策沒有改變，但並未說明為何更新官網內容。



對此，上海復旦大學美國研究中心副主任信強接受中國官媒《環球時報》訪問，認為刪除「不支持台獨」是一次大倒退，正在不斷「掏空」美國一個中國政策的實質性內容。信強也預測，在具體行動上，美國未來還會進一步提高美台的實質性關係，例如官員互訪或者支持台灣「有意義地參與聯合國系統」。



《聯合報》指出，美國國務院官網針對所有與美往來的國家和地區一一簡介，且不定期更新，舊版該版本如今已進入存檔區。

在美台關係舊版開頭寫道，根據1979年的美國與中華人民共和國的聯合公報，美國承認（recognized）中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府；美國認知（acknowledging）中國立場是，只有一個中國，台灣是中國的一部分。舊版也提到，「美國不支持台灣獨立，與台灣保持強健的非官方關係是美國的主要目標，也符合美國在亞洲追求和平穩定的期望。」

而5月5日發布的新版本，並未如舊版引用美中三公報的文字內容，刪除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」，並新增「美國有長期的、基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的『一個中國』政策」。「六項保證」在新版本中首次出現。

「六項保證」是指1982年8月17日時任美國國務卿舒爾茲（George Shultz）發給美國在台協會處長李潔明（James R. Lilley）一則電報，揭示對台「六項保證」，即美國未同意設定終止對台軍售的日期、未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見、不會在台北與北京之間擔任斡旋角色、未同意修訂「台灣關係法」、未改變關於台灣主權的立場、不會對台施壓並要求台灣與中華人民共和國進行談判。

新版本也提到，雖然美台沒有正式外交關係，「但這段非官方關係相當強健，且美國在維持台灣海峽和平穩定上有持久利益；基於台灣關係法，美國將使台灣能夠獲得數量足以使其維持足夠的自衛能力的防衛物資及技術服務；美國持續鼓勵以符合台灣人民意願和最佳利益的方式和平解決兩岸分歧。」

《聯合報》指出，對新舊版本的增刪與調整是否美國傳遞政策改變的訊號，一名國務院發言人以背景說明方式回覆美國的一中政策沒有改變」，強調超過40年來，美國的一中政策均基於台灣關係法、美中三公報和六項保證，但並未說明為何要在此時更新官網內容。

《環球時報》採訪復旦大學美國研究中心副主任信強，信強指出除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」兩處刪減意味著美國對台政策倒退。意味著美國未來會在不支持「台獨」上繼續弱化，甚至不會再公開強調這一立場，更不會在實際政策層面上體現出來。同時，美國對於一個中國原則以及「台灣是中國的一部分」的表述也將越來越弱化。

對於美國國務院新增「美國有長期的、基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的『一個中國』政策」，信強指出「六項保證」在列根（Ronald Wilson Reagan）時期就已經存在，並於特朗普任內被公開。2016年，美國眾議院與參議院通過共同決議案，稱「六項保證」與「台灣關係法」皆是美台關係的基石。

信強指出，中國外交部曾表示，「台灣關係法」和「六項保證」與中美三個聯合公報背道而馳，其實質是將美國的國內法凌駕於國際義務之上，是非法和無效的。

信強提到，美國國務院官方表述的修改意味著華盛頓在不斷「掏空」其一個中國政策，即中方強調的「一個中國」原則的實質性內容。他認為，美國的一個中國政策正在如同「切香腸」一樣在不斷地向後倒退。

信強預測，在具體行動上，美國未來還會進一步提高美台的實質性關係，例如官員互訪或者支持台灣「有意義地參與聯合國系統」。另一方面，對於大陸震懾台獨的行動，美國也可能會有更強烈的反應，比如加大對台軍售或者加強情報共享等，將越來越露骨地扶持民進黨抵抗所謂來自大陸的「壓力」。