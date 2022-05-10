上海隔離老太欲外出看病遭拒　防疫人員下跪勸返被鬧「沒良心」

因應疫情發展上海已「封城」逾月，近日，在一處密切接觸者的防疫隔離區，一名老太自稱身體不適欲外出看病，期間防疫人員竟隔著圍欄下跪勸返，而老太則激動地指責其「沒良心」，事件引發正反輿論。



+ 1

事發於周一（9日），據網傳影片顯示，在上海一處密接人員隔離區內，一名老太手握圍欄欄杆，向圍欄外的防疫人員訴求自己身體不適，需外出看病。在被勸返無果後，防疫人員跪在老太面前，還多次強調自己真的「沒有辦法」。

接著，老太情緒激動地喊到，「你沒有良心，你沒有良心，你不要跪在我面前」；防疫人員稱，「你這樣子我怎麼辦？我只能這樣了」；老太續稱，「你沒有良心，居委會去，去找你們領導」；防疫人員指，「我已經向上面反映了」，並遞上自己的手機讓老太撥打120（急救電話），「你不要為難我們了好不好？」

而最終，老太身邊的其他居民稱對防疫人員表示理解，並勸其起身，「你們也沒辦法」。跪地的防疫人員被兩名同事扶起時，還一直說著「我們怎麼辦，我們也沒有辦法」。

因應疫情發展，上海已「封城」逾月。（澎湃新聞）

據了解，上述防疫人員稱自己只是一名普通的工作人員，並沒有私自放人出去的權力，已將情況向上級進行反映，但暫未獲回應。亦有知情人士介紹，該隔離區內人員都是密切接觸者，隔離人員暫時核酸檢測都是陰性，上述老太已在此隔離了5至6天，疑似有基礎疾病，想擅自外出治療被防疫人員攔下後情緒激動。

事件引發網民廣泛關注：

「頑固不化的上海」。



「這個病態的社會，這兩年我真是哭到眼睛都快瞎了」。



「大白痛苦，阿姨痛苦，上級領導麻煩加快速度吧」。



「似乎都沒錯，到底問題出在哪？」。



「我同事的媽媽，卵巢+肝癌聯繫不到醫院願意接收，人已經迷糊…這就是上海」。



「各有各的無奈，生活不易，疫情下的人們更不容易！」。



另外，上海的本土疫情仍然持續，昨日（9日）再增3014宗本土感染，包括234宗確診個案及2780宗無症狀感染者。